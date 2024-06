Atlas Fallen führt das kostenlose große Update Reign of Sand ein, das am 6. August erscheint

HQ

Es ist fast ein Jahr her, seit Atlas Fallen veröffentlicht wurde, dem ARPG-Titel von Deck 13, den ich hier gespielt und rezensiert habe. Eine bemerkenswerte, aber etwas fehlende Erfahrung, in der wir zum Helden oder zur Heldin einer verfallenden Welt werden, in der die Menschen verstreut und der Gnade der Wraith ausgeliefert sind, Sandkreaturen unter der Kontrolle des Gottes Thelos.

Um meinen letzten Gedanken zu paraphrasieren: Ich fand es keinen denkwürdigen Titel, aber das Studio hat seit seiner Veröffentlichung nicht aufgehört, daran zu arbeiten. Es scheint, dass die Community die Kommentare genutzt hat, um das Gameplay und andere kleinere Probleme zu verbessern, und all dies hat dazu geführt, dass Reign of Sand, ein großes Update, das das ursprüngliche Erlebnis überarbeitet, am 6. August auf allen Plattformen erscheint.

Reign of Sand fügt 25 Essenzsteine (mit denen der Hauptcharakter seinen Kampf-Build anpasst) und neue Feinde hinzu, denen er sich stellen kann, sowie einen New Game+-Modus und einen Albtraum-Schwierigkeitsmodus namens "Nyal's Nightmare". Darüber hinaus wurden eine Reihe von Kern-Gameplay-Mechaniken und -Funktionen überarbeitet, und sie behaupten, das Tempo und die Lebensqualität verbessert zu haben.

Wirst du Atlas Fallen: Reign of Sand eine Chance geben?