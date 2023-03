Atlas Fallen: Eine weitere generische offene Welt mit verbessertem Kampf

HQ

Als wir Atlas Fallen letztes Jahr zum ersten Mal auf der Gamescom sahen, erregte das Versprechen einer fantastischen Welt und phänomenaler kosmischer Kräfte, um die mächtigen Kreaturen, die sie plagen, sofort zu unterwerfen, meine Aufmerksamkeit, aber der Trailer, den wir damals sahen, versprach nur eine Veröffentlichung im Jahr 2023 und eine Geschichte, die wir alleine oder im Koop-Modus mit filmischen Zwischensequenzen erleben konnten, und es gab keine Anzeichen für echtes Gameplay.

Seitdem (und es ist jetzt ein paar Monate her) ist das Veröffentlichungsdatum immer näher gerückt, bis wir gerade diese Woche einen kurzen Trailer mit einem kurzen (sehr kurzen) Einblick in drei Kampfszenen und drei Bewegungsszenen erhalten haben, zusätzlich zur Erkundung der Umgebung. Dieses Fehlen einer Marketingkampagne für ein Spiel, das in ein paar Monaten veröffentlicht wird, hat nicht viel Vertrauen geweckt. Trotzdem musste ich Atlas Fallen ausprobieren und sehen, was es zu bieten hat, und ich habe einige gute und einige nicht so gute Dinge gesehen, aber keine davon besonders originell.

Atlas Fallen spielt im Land Atlas, wo eine böse Macht mit der Macht, die Bestien zu beherrschen, die Bevölkerung vollständig unterworfen hat. Während der letzten Schlacht nutzten die letzten Verteidiger die Macht des Gauntlet, einer mystischen Waffe, die das Blatt der Schlacht wenden könnte. Leider war diese Macht zu stark, um sie zu kontrollieren, und die Gauntlet explodierten in Stücke, so dass die Überlebenden dem Bösen ausgeliefert waren. Wie es das Schicksal will, ist diese fragmentierte und instabile Waffe nun in Ihre Hände gefallen. Ziel ist es, die Teile (Splitter) des Gauntlet zurückzugewinnen, um seine Macht zu erhöhen und die Bösewichte zu besiegen. Wir müssen also eine riesige Welt auf der Suche nach den Splittern durchqueren und dabei der Bevölkerung bei ihren Aufgaben helfen und die Gebiete von Monstern befreien.

Wow, eine riesige offene Welt, voller seltsamer Kreaturen und mit einer neu erworbenen Kraft, die es uns ermöglicht, dank eines Accessoires zu zaubern... Ich habe das schon einmal gesehen. Und das ist noch gar nicht so lange her. Deck 13 hatte sich bis jetzt nicht getraut, einen Open-World-Titel wie Atlas Fallen zu machen, aber man kann sofort sehen, dass es eine Wette ist, bei der das Studio - und Schöpfer von Lords of the Fallen und dem soulslike - The Surge - dieses Genre erkunden wollte, ohne zu kompliziert zu werden und die Anziehungskraft von Erkundungs- und Kampfsystemen zu nutzen, die bereits erreicht hatten. Erfolg, wie im Fall von God of War (2018).

Das Problem entsteht, wenn man die Verbindung zu einem Titel spürt, der noch jünger ist als die anderen beiden und der von der Community schlecht aufgenommen wurde: Forspoken. Die Ähnlichkeiten zwischen dem Titel des inzwischen nicht mehr existierenden Luminous und Atlas Fallen gehen über die mittelalterliche Ästhetik oder die Farbpalette der Welt hinaus. Es ist die Tatsache, dass sogar das beiliegende Accessoire selbst spricht. Und es ist genauso irritierend. Zumindest hier materialisiert es sich von Zeit zu Zeit in Form einer Entität namens Nyaal, die uns auf der Reise berät und führt.

Ich habe bereits erwähnt, dass das Kampfsystem stark vom Santa Monica's-Titel entlehnt ist, aber von dem, was ich gesehen habe, missbraucht es diese Systeme und bringt sie gnadenlos und schamlos zu Atlas. Kämpfe mit freischaltbaren Fertigkeiten und Ladungsbalken, mit denen du ultimative Kombos ausführen kannst, sowie Handwerksgegenstände (Idols), mit denen du die Verteidigung, den Angriff oder die Wiederherstellung der Gesundheit erweitern kannst. Es macht mir nichts aus, dass sie Notizen von GoW gemacht haben, in der Tat bin ich froh, dass mehr Spiele Notizen von Kratos' neuem Ansatz machen, aber die Fata Morgana verschwindet, wenn man während des Tutorials in die ersten Kämpfe gepflanzt wird und sieht, dass der Kampf hier ganz anders ist. Feindliche Schläge und Bewegungen sind klobig, fast statisch und mit einem Pariersystem, das den Eröffnungsmoment visuell nicht klar macht und eine Luftkampfmechanik einführt, bei der es einfacher ist, mit den riesigen magischen Waffen, die Ihnen zur Verfügung stehen, zu übersehen, als das Monster zu treffen.

Und die technische Seite des Spiels hat meine Aufmerksamkeit überhaupt nicht erregt. Die Grafiken stammen aus der letzten Generation, obwohl ich hier zugunsten von Atlas Fallen nicke und sage, dass seine Leistung auf PCs mit etwas veralteten oder unteren Mittelklassekomponenten immer noch sehr gut ist, und obwohl es sich um einen bescheideneren Titel handelt, ist das Beleuchtungs- und World-Loading-System flüssig. Sogar die Bewegung des Charakters ist hier besser als in Forspoken, was mir einen Hoffnungsschimmer gibt, dass einige der Probleme, die ich auf dem PC erlebt habe, nicht auf die Konsolenversion übertragen werden, die ich hoffentlich in ein paar Wochen überprüfen kann.

Atlas Fallen hat mich im Moment nicht sehr beruhigt. Es ist vielleicht kein bahnbrechender Titel, aber wenn das Kampfsystem Sie überzeugt und Sie zwischen den Kampfbegegnungen in die reichhaltige Geschichte hineingezogen werden (von der ich kaum etwas gehört habe), komme ich vielleicht für weitere Abenteuer zurück.