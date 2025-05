Atlanta Faze sichert sich das letzte Call of Duty League Major der Saison, das Championship Weekend steht fest

HQ

Es mag früh erscheinen, dass die Saison 2025Call of Duty League zu Ende geht, aber das passiert, weil die Saison ursprünglich im Dezember 2024 begonnen hat. Am Wochenende fand der vierte und letzte Major statt, was bedeutet, dass nun alle Augen auf den Championship Weekend gerichtet sind, der Ende Juni stattfinden wird.

Bevor wir über dieses Ereignis und die feststehende Klammer sprechen, lohnt es sich, über Major IV zu sprechen, die am DreamHack Dallas stattfand. Nach einer arbeitsreichen Qualifikationsphase und einem hektischen Wochenende kehrten die Atlanta Faze auf den Berggipfel zurück, nachdem sie die Miami Heretics in einem dominanten 3:1-Finale besiegt hatten. Das bedeutet, dass der Faze die Saison auf dem zweiten Platz hinter dem Los Angeles Thieves (505 bzw. 540 Punkte) beendet.

Call of Duty League

Nachdem dieses letzte Event geklärt ist, steht die Championship Weekend -Gruppe fest, wobei sich vier Teams aufgrund fehlender Punkte nicht für das Event qualifiziert haben. Es handelt sich um Minnesota Rokkr, Cloud9 New York, Los Angeles Guerrillas M8 und Vegas Falcons. Die anderen acht Teams sind wie folgt gesetzt:



LA Thieves gegen Boston Breach



Vancouver Surge gegen Miami Heretics



Atlanta Faze gegen OpTic Texas



Toronto Ultra gegen Carolina Royal Ravens



Die Championship Weekend findet zwischen dem 26. und 29. Juni statt, und Sie können die vollständige Klammer unten sehen.