Atlanta Faze kehrt mit dem Sieg beim Esports World Cup an die Spitze des Call of Duty-Esports zurück

Das Esports World Cup geht in seine letzte Woche und vor diesem Hintergrund sind am vergangenen Wochenende mehrere Turniere zu Ende gegangen. Eines dieser Events ist das Call of Duty: Modern Warfare III Event, bei dem mehrere der besten Teams aus der ganzen Welt nach Saudi-Arabien strömten, um um einen Teil des Preispools von 1,8 Millionen US-Dollar zu kämpfen.

Mit dem Event in den Büchern können wir nun berichten, dass Atlanta Faze zum Champion gekrönt wurde, nachdem er 100 Thieves im großen Finale besiegt hat. Dieses Ergebnis bedeutet, dass die Faze mit einem Preisgeld von 600.000 US-Dollar nach Hause fahren und weitere 50.000 US-Dollar für McArthur "Cellium" Jovel, der zum MVP des gesamten Turniers gekürt wurde.

Was die nächsten Schritte für die Faze betrifft, so gibt es nach dem Ende der Call of Duty League Saison keine großen Events und Turniere mehr, bis die neue Saison beginnt, wahrscheinlich bis Ende des Jahres.