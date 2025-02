Atlanta Faze ist zurück an der Spitze der Call of Duty League

HQ

Wenn es darum geht, in der regulären Saison eine dominierende Kraft zu sein, gibt es vielleicht keine passenderen Beispiele als das der Atlanta Faze. Die Organisation hat im Laufe der Jahre eine sehr konstante Leistung in Call of Duty League Majors gezeigt und bis zu diesem Zeitpunkt in den letzten Saisons mehrere gewonnen. Zu Beginn des Jahres 2025 baut das Unternehmen nun weiter darauf auf.

Nach Abschluss des ersten Major der Saison, das vom Toronto Ultra ausgerichtet wurde, aber in Madrid, Spanien, stattfand, wurden die Faze durch einen Sieg über die Los Angeles Thieves im großen Finale zum Sieger gekrönt. Dieses Ergebnis hat dazu geführt, dass die Mannschaft ein Preisgeld von 150.000 US-Dollar mit nach Hause genommen hat, aber auch eine Bootsladung CDL Points, die für die Sicherung eines Platzes im Championship Weekend am Ende der Saison von entscheidender Bedeutung sein wird.

Mit diesem Ergebnis stehen die Faze mit 170 Punkten wieder an der Tabellenspitze und haben damit 45 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten LA Thieves. Wir müssen sehen, ob die Faze ihre Krone verteidigen können, wenn das zweite Major des Jahres am 14. Februar beginnt.