Atlanta Faze gewinnt das Call of Duty League Major II und wird zum zweiten Mal in Folge Major-Champion

Die Atlanta Faze ist für die meisten Teams in der Call of Duty League während der regulären Saison zu einem echten Problem geworden. Im Laufe der Jahre hat sich diese Mannschaft als die beste Leistung in der regulären Saison erwiesen, was sie nur einmal in einen WM-Erfolg umsetzen konnte. Das wird aber definitiv das Ziel für die Saison 2025 sein, die die Faze derzeit im Würgegriff hat.

Am vergangenen Wochenende beanspruchten die Faze erneut den Thron, nachdem sie die Vancouver Surge im Major II Finale besiegt hatten und auf dem Weg dorthin zwei Mal hintereinander Major gewannen. Dieses Ergebnis bedeutet, dass die Faze in dieser Saison bereits die Hälfte der Majors gewonnen haben, da nur noch zwei übrig sind, und unter der Annahme, dass die Mannschaft keinen katastrophalen Zusammenbruch erleidet, können wir nun mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass sie Teil der nächsten Weltmeisterschaft sein werden, da sie mit Abstand die meisten Punkte in der Liga haben (330 insgesamt, das sind 60 mehr als die Los Angeles Thieves auf dem zweiten Platz, und 235 vor dem neunten Platz Cloud9 New York, wobei der Neunte und darunter oft die Weltmeisterschaft verpasst).

Als nächstes steht für die Faze Major III an, die in ein paar Wochen am 4. April ihre Qualifikationsturniere beginnt, bevor das Hauptevent Ende des Monats stattfindet. Glaubst du, dass die Faze bei diesem Event zwei Mal hintereinander Major Champions werden werden?