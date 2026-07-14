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Argentinien gegen England, das Halbfinale der Weltmeisterschaft am Mittwoch (21:00 MES, 20:00 BST), findet in Atlanta statt, und abgesehen von der offensichtlichen sportlichen Rivalität hat das Spiel mit einem WM-Finale klare politische Konnotationen: Der Falklandkrieg 1982 ist vielen Fans noch frisch im Gedächtnis, weshalb die Stadt vor und nach dem Spiel verstärkte Sicherheitsmaßnahmen ergreifen wird.

Der Falklandkrieg war ein zehnwöchiger Krieg, der begann, als Argentinien zwei britische Überseegebiete im Südatlantik, die Falklandinseln (auf Spanisch Islas Maldivas) und Südgeorgien überfiel. 649 argentinische Soldaten wurden getötet und 255 britische Soldaten, und nach 74 Tagen kapitulierte Argentinien, und das Vereinigte Königreich kontrolliert diese Gebiete weiterhin.

Die Polizei von Atlanta, die befürchtet, dass dieser politische Kontext das Risiko von Vorfällen zwischen Fans beider Länder erhöhen könnte, hat "ihre stadtweite öffentliche Sicherheits- und Sicherheitslage verbessert", indem zusätzliches Personal und Ressourcen in und um die Veranstaltungsorte, Unterhaltungsviertel und andere stark frequentierte Bereiche eingesetzt werden, wie die BBC berichtet.

Und während einige Argentinier dieses Spiel als Rache für den Ausgang des Krieges sehen wollen (es gab bereits Gesänge über die Maldiven, als Argentinien Ägypten im Achtelfinale besiegte), hat der Kriegsveteranenverband in Argentinien am 2. April eine Erklärung abgegeben, in der die Fans aufgefordert werden, sich nur auf den Fußball zu konzentrieren und "eine klare und unerschütterliche Linie zwischen sportlicher Leidenschaft und nationaler Sache zu ziehen".

"Die Souveränität wird in internationalen Foren durch Diplomatie, historische Wahrheit und den friedlichen, nicht verhandelbaren Anspruch verteidigt, der in unserer nationalen Verfassung verankert ist", sagte die Organisation der Veteranen. "Der Ball rollt, der Stolz auf unsere Farben vervielfacht sich, aber das Gedächtnis bleibt intakt."