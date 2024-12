Athletik-Europameisterin Ana Peleteiro gibt zu, dass sie physisch und psychisch misshandelt wurde

HQ

Ana Peleteiro, spanische Dreispringerin, Goldmedaillengewinnerin bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2024 sowie Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio, hat angeprangert, dass sie von einem früheren Freund psychisch und physisch missbraucht wurde.

Peleteiro hat es in einem TikTok-Video enthüllt, als Teil des Trends "And yet I stayed", in dem Nutzer ihre Geschichten erzählen, wie sie trotz der Misshandlung und des Missbrauchs in einer Beziehung geblieben sind.

"Man kann aus Fehlern lernen, und hoffentlich klappt das, damit andere Mädchen nicht bleiben", gibt sie zu Beginn eines fünfminütigen Videos zu.

Sie erzählt von mehreren Fällen von toxischem und manipulativem Verhalten mit einem früheren Freund, unter anderem, als sie herausfand, dass er mehrere Liebhaber hatte, aber er die Situation wendete, indem er ihr sagte, sie sei die "Verrückte" und drohte, sie zu verlassen. "Und trotzdem bin ich geblieben", fügt Peleteiro hinzu.

Dieser Mann vergewaltigte sie auch und weckte sie mitten in der Nacht, weil sie nicht einvernehmliche sexuelle Beziehungen hatte. Er sagte ihr, wenn sie nicht jedes Mal Sex hätten, wenn er wolle, müsse sie Untreue akzeptieren.

Zu den weiteren Verhaltensweisen gehört, dass sie alles an ihr verändert: ihre Art sich zu kleiden, ihre Beziehungen zu Familie und Freunden... Und sie fügt hinzu, dass "wenn sich jemand mit diesen Zeichen identifiziert, laufe bitte weg, du wirst nie glücklich sein" und rät ihnen, zur Therapie zu gehen, "denn eine Beziehung mit einem Narzissten zu beenden ist sehr schwer, weil sie dein Selbstwertgefühl senkt".

Derzeit ist Peleteiro mit dem französischen Dreispringer Benjamin Compaoré verheiratet und hat eine Tochter, die 2022 geboren wurde.