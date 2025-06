Atemberaubendes Abenteuer Echoes of the End noch für die Ankunft im Sommer bestätigt

Während der Future Games Show vor kurzem tauchte der Entwickler Myrkur Games auf, um wieder einmal sein kommendes Action-Adventure-Spiel Echoes of the End vorzustellen. Ja, nur Echoes of the End, da der frühere Arbeitstitel von Project: Echoes of the End vereinfacht wurde, um den früheren Teil zu kürzen.

Ursprünglich vorgestellt, als die E3 im Jahr 2021 noch Realität war, hat es länger als erwartet gedauert, bis sich dieses Spiel gedreht hat, da die Entwickler beschlossen haben, den Sprung zu wagen und das zuvor von Unreal Engine 4 erstellte Spiel auf Unreal Engine 5 umzustellen, und das hat sich eindeutig zu seinen Gunsten ausgewirkt, zumindest aus visueller Sicht.

Der neueste Trailer zum Spiel zeigt, dass Fans der auffälligen Hellblade -Serie von Ninja Theory auf keinen Fall Echoes of the End verpassen wollen, da sie eine ähnliche nordische Ästhetik (die Entwickler sind Isländer!) hat, die mit fotorealistischer Grafik kombiniert wird. Im Gegensatz zu Hellblade, das mehr auf Folklore und Legenden basiert, tendiert Echoes of the End mehr in Richtung Fantasy und Magie, was ihm auch ein leichtes Immortals of Aveum -Gefühl verleiht.

Die Geschichte des Spiels dreht sich um Ryn, eine Figur, die von der Schauspielerin Aldís Hamilton zum Leben erweckt wurde, und zeigt, wie sie eine uralte Fähigkeit nutzt, um Materie zu manipulieren und zu zerstören, was es ihr ermöglicht, durch eine gefährliche, skandinavisch inspirierte Welt zu reisen, um eine verdrehte und auf Verrat fokussierte Erzählung zu enthüllen, in der Ryn auf der Flucht vor einem Mord ist, den sie nicht begangen hat.

Echoes of the End soll auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, und es ist immer noch geplant, irgendwann in diesem Sommer zu erscheinen, auch wenn das feste Veröffentlichungsdatum erwähnt werden muss.