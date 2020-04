Atemberaubender Plattformer GRIS schafft über 1 Million Verkäufe

GRIS ist das atemberaubend schöne Plattforming-Abenteuer eines Künstlerkollektivs aus Spanien, das uns sehr gut gefallen hat. Das Spiel wurde im Jahr 2018 auf PC und Nintendo Switch veröffentlicht, ein Jahr nach dem Debüt gelangte der beliebte Titel auf die PS4. Jetzt haben wir noch mehr gute Nachrichten, denn der Entwickler Nomada Studio enthüllte einen beeindruckenden Meilenstein, den das Spiel seit dem Start erreicht hat:

"Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass GRIS mehr als eine Million Exemplare verkauft hat... verrückt! Danke an unsere Teams, unsere Familien, [den Publisher] @DevolverDigital und speziell an alle, die all das hier möglich gemacht haben❤️" Zusammen mit dem Beitrag hat das Studio ein süßes Kunstwerk veröffentlicht, um 1 Million verkaufte Exemplare zu feiern.