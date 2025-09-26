Atemberaubender Aniimo Trailer während der Tokyo Game Show enthüllt

HQ

Gestern veranstaltete Microsoft seine Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast und nutzte die Gelegenheit, um viele aufregende Dinge zu präsentieren, nicht zuletzt Forza Horizon 6, das in Japan stattfinden wird. Sie hatten aber auch einige kleinere Projekte, wie zum Beispiel das sehr schöne Aniimo.

Es wurde bereits im Juni während des großen Sommer-Events von Microsoft gezeigt und erhielt viel Aufmerksamkeit für sein von Pokémon inspiriertes Setup und seine wunderschöne Grafik. In einem neuen Tokyo Game Show-Trailer bekommen wir nun einen etwas besseren Einblick in dieses scheinbar charmante Abenteuer.

Ein wesentlicher Unterschied zur Pokémon-Serie besteht darin, dass du dich hier mit einem Feature namens Twine in deine Monster verwandeln kannst, was völlig neue Gameplay-Möglichkeiten eröffnet. Die Entwickler schreiben in der Pressemitteilung folgendes:

"Pathfinder, was passiert in Idyll... Bist du bereit, dich auf ein neues Abenteuer in dieser dynamischen, interaktiven und weitläufigen Welt einzulassen, um all ihre verborgenen Geheimnisse aufzudecken? Auf deinem Weg triffst du auf eine Vielzahl von Aniimos, und wenn du Glück hast, entdeckst du vielleicht sogar ihre seltenen und atemberaubenden Prismana-Formen! Sammle, entwickle und verbinde dich mit deinem Aniimo, während du die atemberaubende Welt von Idyll erkundest. Aber Vorsicht, mächtige Feinde warten auf dich! Und nur wenn wir zusammenstehen, werden wir die Kraft haben, sie zu besiegen. Gemeinsam sind wir stärker!"

Aniimo wird 2026 für PC, Xbox und Smartphones veröffentlicht und ist kostenlos spielbar. Schaut es euch unten an, hoffentlich kann es etwas von der Lücke füllen, die die Everwild-Absage hinterlassen hat, wenn es nächstes Jahr für PC, Xbox Series SS/X und Smartphones erscheint.