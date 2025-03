Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land ist das am schnellsten verkaufte Spiel der Atelier-Serie Das Spiel mit dem bissigsten Titel des Jahres 2025 hat sich bereits 300.000 Mal verkauft.

HQ Koei Tecmo hat gerade bestätigt, dass das völlig vernünftig betitelte Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land bereits das am schnellsten verkaufte Spiel dieser Serie geworden ist. Das Projekt hat gerade die Marke von 300.000 verkauften Exemplaren weltweit überschritten, und obwohl das im Vergleich zu einigen der Blockbuster-Zeltstangen wie Assassin's Creed und Monster Hunter nur eine Handvoll zu sein scheint, reicht es aus, um es zu einem Rekordbrecher für dieses Franchise und seinen Publisher zu machen. Wenn Sie sich noch nicht der Masse angeschlossen haben, indem Sie sich ein Exemplar dieses Spiels geschnappt haben, können Sie unsere vollständigen Gedanken dazu in unserem speziellen Testbericht hier lesen.