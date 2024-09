Atelier Yumia bekommt eine riesige Präsentation der Tokyo Game Show

HQ

Die Atelier-Serie erschien gestern während der Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast, genauer gesagt mit dem kommenden Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land. Es sieht so aus, als hätte es ein völlig anderes Budget und eine andere Größe als die vorherigen Teile und es wird das erste Mal sein, dass die Serie für Xbox veröffentlicht wird.

Laut Koei Tecmo sind Erinnerungen das Thema dieses Abenteuers, in dem sich unsere Protagonistin Yumia und ihre Freunde mit ihren Erinnerungen auseinandersetzen müssen. In dem Video, das gezeigt wurde (und das Sie sich unten ansehen können), ist das Gameplay mit Kommentaren von Produzent Junzo Hosoi durchsetzt, der behauptet, "ein großer Xbox-Fan" zu sein und sagt, dass ein Großteil der Inspiration für seine Spiele von Halo: Combat Evolved stammt.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land wird am 21. März nächsten Jahres veröffentlicht, und in der Zwischenzeit sollten Sie sich das Video zur Tokyo Game Show unten ansehen.