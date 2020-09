Atelier Ryza 2 köchelt auf Playstation 5 vor sich hin

Publisher Koei Tecmo wird Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy mit einer physischen PS5-Version versehen, das gab das Unternehmen auf der Tokyo Game Show bekannt. Genauere Informationen zur Veröffentlichung in Europa und Nordamerika wurden im japanischen Stream nicht gesondert kommuniziert, deshalb ist bislang nicht klar, wann der Titel hier bei uns erscheint. Unsere Pressepartner haben Anfang des Jahres Ende 2020 als angepeilten Release-Zeitraum angegeben, doch diese Dinge ändern sich ja bekanntlich.

Natürlich gab es neues Gameplay des JRPGs zu sehen, denn die Entwickler wollten all die Neuerungen einfangen, die seit Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout ins Spiel gelangt sind. Wie wir bereits wissen, kann unsere Titelheldin mittlerweile klettern, sich starr über Lianen schwingen und sogar tauchen, was uns völlig neue Welten eröffnet. Die Entwickler haben uns ein überschwemmtes Unterwasserlevel gezeigt und dort ein wenig Materialien gefarmt. Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy wird nicht nur auf der Playstation 5 erscheinen, sondern auch auf PS4, Nintendo Switch und auf dem PC.

Quelle: Gematsu.