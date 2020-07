Atelier Ryza 2: Erster Trailer zaubert Story-Details und Vorbesteller-Infos aus dem Alchemiekessel

Wie versprochen gab es diese Woche neue Informationen zu Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Koei Tecmo hat den ersten lokalisierten Trailer präsentiert und neben Story-Schnipseln einige Infos für interessierte Frühkäufer eingebunden. Teil 2 spielt drei Jahre nach den Ereignissen von Ever Darkness & the Secret Hideout und wir sehen die fröhliche Protagonistin Ryza, der mittlerweile wieder die Abenteuerlust ins Gesicht geschrieben steht.

Die Titelheldin entschließt sich die königliche Hauptstadt von Ashra-am Baird aufzusuchen und alten Legenden nachzujagen. Neben einem kleinen schwebenden Fantasiewesen namens Fi trifft Ryza erneut mit der Kaufmannstochter Klaudia zusammen, die uns fortan begleitet. Im neuen Video wird zudem bestätigt, dass wir neuerdings schwimmen können, demnach werden Fans nach neuen Materialien tauchen müssen.

Vorbesteller und all diejenigen, die Atelier Ryza 2 innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung im Winter kaufen, erhalten ein luftigeres Sommer-Outfit für die Reise. Wer einen alten Speicherstand vom Originalspiel hat und den zweiten Teil auf dem gleichen System spielt, bekommt die klassischen Kostüme, die unsere Titelheldin und ihre Freunde im ersten Teil tragen.