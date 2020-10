Atelier Ryza 2 braut Lost Legends & the Secret Fairy erst im nächsten Jahr zusammen

Als uns Koch Media Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy Anfang des Jahres vorstellte, wurde das japanische Erscheinungszeitfenster optimistisch als EU-Zieltermin genannt, doch in den letzten Wochen wurde immer klarer, dass es sich dabei nur um ein Platzhalterdatum handelte. Entwickler Gust wird den 22. Titel in der Atelier-Serie Anfang Dezember in Japan an den Start bringen, während sich die Spieler hier in Europa bis Ende Januar auf die Lokalisation gedulden müssen.

Auf Steam bekommt ihr den Titel bereits am 26. Januar zusammen mit dem US-Publikum. Auf den anderen Plattformen (Nintendo Switch, PS4 und PS5) steht Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy hierzulande erst ab dem 29. Januar bereit. In der neuesten Pressemitteilung ist ansonsten nur noch die Rede vom Kampfsystem, das wir uns auf der Tokyo Game Show genauer ansehen konnten.