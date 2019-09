Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack ab Januar auf PS4, PC und Switch

Noch während der Tokyo Game Show hat Koei Tecmo die Neuveröffentlichung einer Sammlung von Atelier-Spielen angekündigt - die der Dusk-Trilogie. Seit dieser Woche wissen wir, dass das Paket auch im Westen erscheinen wird, denn der Publisher hat das Datum festgenagelt. Darin enthalten sind alle drei Spiele der Trilogie: Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX, Atelier Escha & Logy - Alchemists of the Dusk Sky DX und Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX. Die Spiele sollen wohl auch einzeln verkauft und ab dem 14. Januar in einem Gesamtpaket für Nintendo Switch, PC (Steam) und Playstation 4 veröffentlicht werden.

You watching Werben