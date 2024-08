Atari wiederholt die Überraschung des letzten Jahres mit neuer Konsole: Atari 7800+

HQ

Der ehemalige Gaming-Gigant Atari versucht seit einigen Jahren, seine Präsenz an der Spitze der Videospiele wieder aufzubauen. Es hat Studios übernommen (vor allem solche, die in der Vergangenheit bekannte IPs besaßen, die heute etwas in Vergessenheit geraten sind) und hat letztes Jahr auch die Atari 2600+ Konsole auf den Markt gebracht, eine moderne Version seiner meistverkauften Hardware. Heute Morgen haben wir angedeutet, dass das Unternehmen uns auf der heutigen ONL auf der Gamescom etwas Besonderes zeigen könnte, aber sie wollten nicht zu lange warten, um die Überraschung zu enthüllen.

Atari und Plaion haben sich zusammengetan, um den Atari 7800+ auf den Markt zu bringen, eine Neuinterpretation ihres Atari 7800-Modells von 1986. Diese neue Version enthält einige moderne Funktionen wie HDMI- und USB-Stromversorgung, versucht aber auch, das Originalmodell zu replizieren. Das bedeutet, dass neben den modernen Cartridges, die für diese Konsole veröffentlicht wurden, auch Ihre alten 2600 und 7800 Atari Cartridges mit diesem Gerät kompatibel sein werden.

Der Atari 7800+ ist für den Release am 29. November 2024 geplant und kann bereits für 119,99 Euro vorbestellt werden. An diesem Tag werden sechs Spielkassetten mit der Konsole veröffentlicht, die wie folgt aussehen:



Asteroiden Deluxe



Bentley Bear's Crystal Quest



Berzerk



Bounty Bob schlägt zurück



Raserei



Weltraum-Duell



Neue Cartridges für Atari 2600+ (und damit auch kompatibel mit 7800+) werden am selben Release-Tag ebenfalls zum Verkauf angeboten, und zwar wie folgt: