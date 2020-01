Atari wechselt Branche und baut Videospielhotels in den USA

Falls wir in letzter Zeit über Atari berichtet haben, ging es dabei fast ausschließlich um die Pläne bezüglich ihrer kommenden Konsole. Das ist aber längst nicht alles, was die Firma zu bieten hat, denn es gibt noch weitere Standbeine, auf denen das Geschäftsmodell Ataris fußt. CNN meldet beispielsweise, dass der Konzern eine ganze Kette von Hotels bauen will...

Das erste Etablissement wird in Phoenix, Arizona, gebaut und es soll binnen zwei Jahren eröffnen. Die Bauarbeiten beginnen im Herbst dieses Jahres, anschließend soll das Vorhaben auf Austin, Chicago, Denver, Las Vegas, San Francisco, San Jose und Seattle ausgeweitet werden. Das Videospielerbe des Publishers soll hierbei nicht vergessen werden, da die Räume offenbar zu Teilen im Retro-Design gestaltet werden. Es soll wohl auch modernere Zimmer geben, die von neueren Filmen wie Ready Player One und anderen futuristischen Ideen inspiriert sind. Wir können uns auch auf Räume mit Virtual-Reality-Equipment, Streaming-Möglichkeiten und E-Sport-Arenen freuen.