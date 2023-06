Atari veröffentlicht ein neues Spiel für Atari 2600

HQ

1990 ist wirklich lange her. Es war das Jahr, in dem Ost- und Westdeutschland einfach zu Deutschland wurden, Russland noch sowjetisch hieß, Home Alone an Weihnachten Premiere feierte, Sonic the Hedgehog

war noch nicht einmal erfunden, die heißesten Konsolen waren NES und Mega Drive und Computerspiele bedeuteten in der Regel Amiga 500.

Es war auch das Jahr, in dem sich Atari von Atari 2600 verabschiedete, der ersten wirklich populären Konsole, die rund 30 Millionen verkaufte Einheiten erreichte (vergleichbar mit Sega Master System, Dreamcast und PS Vita - zusammen). Seitdem haben wir keine neuen Atari-Veröffentlichungen für dieses alte Format erhalten. Bis jetzt.

Atari hat angekündigt , dass Mr. Run and Jump eine Atari 2600-Version erhält, die von Grund auf für das Format entwickelt wurde und auch auf einer klassischen Cartridge veröffentlicht wird. Atari sagt:

"Hergestellt in den Vereinigten Staaten aus hochwertigen Materialien, wird jede Mr. Run and Jump-Patrone mit einer hochwertigen Box, einer 2600-Spielkassette und einer Bedienungsanleitung versiegelt. Die Tonabnehmer werden nach hohen Standards aus allen neuen Teilen und Materialien hergestellt, mit abgeschrägten Kanten, um eine Beschädigung der Stifte zu vermeiden, starken vergoldeten Anschlüssen und identischer Leistungsaufnahme wie bei den Originalen."

Die Vorbestellungen für diese Kassette beginnen am 31. Juli für 59,99 US-Dollar auf der offiziellen Atari-Homepage, und wir gehen davon aus, dass sie ziemlich schnell ausverkauft sein könnten.

Bist du alt genug, um dich an den Atari 2600 zu erinnern und was war deine allererste Konsole?