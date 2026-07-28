Atari unterschreibt einen Filmvertrag mit Universal, der 10 klassische Videospiel-Franchises umfasst

HQ

Der Goldrausch des Erwerbs geistigen Eigentums in Hollywood geht weiter, denn nun hat Universal einen Deal mit Atari getroffen, um die Rechte zu sichern, zehn ikonische Videospiele in Filme umzuwandeln.

Laut Deadline bezieht sich der betreffende Deal darauf, zehn ikonische Arcade-Spiele in Spielfilme zu verwandeln, wobei ein Projekt scheinbar bereits läuft, da sowohl Matt Reilly als auch Carl Hampe verpflichtet wurden, ein Drehbuch zu schreiben, während Guymon Casady von Entertainment 360 produziert.

Die 10 für diesen Deal ausgewählten Spiele umfassen einige der ikonischsten Arcade-Titel aller Zeiten. Das bekannteste ist Pong, aber die Liste umfasst auch Asteroids, Adventure, Bezerk, Breakout, Centipede, Crystal Castles, Millipede, Missile Command und Yars' Revenge.

Über diesen Deal sprach Atari-CEO Wade Rosen, wie "aufgeregt" das Unternehmen sei, mit Universal zusammenzuarbeiten, und dass das Ziel der Partnerschaft darin besteht, "den Geist unserer ikonischen Marke und Spiele in ein neues Medium zu bringen."

Das alles kommt auch nach unserem Gespräch mit Rosen auf der Gamescom 2025, wo wir uns nach Ataris Einstieg in den Adaptionsbereich erkundigten, woraufhin er uns sagte: "In diesem Bereich gibt es viele Möglichkeiten", auch wenn es ein "langer Prozess" ist, es richtig zu machen.