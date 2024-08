Atari scheint etwas für die Opening Night Live im Laufe des Tages anzukündigen

HQ

Während der Gamescom im letzten Jahr hatte Atari etwas wirklich Schönes zu präsentieren und kündigte die 2600+ an. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine neue Version dessen, was gemeinhin als der erste Konsolenerfolg der Welt bezeichnet wird, nämlich der Atari 2600, der 1977 in den USA (im folgenden Jahr in Europa) veröffentlicht wurde.

Er verkaufte sich im Laufe seiner Lebensdauer rund 30 Millionen Mal, was im Vergleich in etwa dem Mega Drive entspricht. Der Atari 2600+ ist kompatibel mit Ihren alten Atari 2600 und 7800 Cartridges, beinhaltet auch eine Auswahl an eingebauten Klassikern und ist selbstverständlich mit modernen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI und USB ausgestattet.

Warum bringen wir das also zur Sprache? Nun, weil es so aussieht, als hätte Atari etwas für die heutige Opening Night Live und/oder die Gamescom später in dieser Woche in Arbeit. Über Instagram schreiben sie kryptisch, dass "letztes Jahr um diese Zeit wir die 2600+ auf der Gamescom angekündigt haben" und ergänzen es mit dem rätselhaften "zwei Augen"-Emoji.

Wir hätten sicherlich nichts gegen eine neue Version des Atari Lynx, aber vor allem würde es Spaß machen, eine Jaguar Mini-Konsole zu haben. Was denken und hoffen Sie, dass Atari zeigen wird?