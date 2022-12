Vor etwa einem Monat veröffentlichte Atari das Spiel Atari Mania anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums. Das von iLLOGIKA entwickelte Spiel ignoriert klugerweise die letzten Jahre der Geschichte von Atari und konzentriert sich stattdessen auf die Anfänge, als der legendäre Entwickler der ultimative Pionier und Marktführer in Bezug auf Konsolenspiele war.

Dies ist sicherlich nicht das erste Mal, dass Atari sein Vermächtnis feiert, indem es seine alten Spiele neu verpackt. Aber im Gegensatz zu Atari Hits 2006, Atari Powerpack, Atari Arcade 1, Atari's Greatest Hits, Atari: Anniversary Edition, Atari Flashback Classics oder einer anderen der 798 Spielesammlungen, die im Laufe der Jahre veröffentlicht wurden, begnügt sich Atari Mania nicht nur damit, die Spiele zu polieren und sie auf einer glänzenden neuen Disc neu zu drucken. Stattdessen werden ikonische Spiele wie Pong, Asteroids und Centipede in winzige Stücke geschnitten und in neuen, überraschenden Konfigurationen zusammengeklebt, wodurch Frankenstein-ähnliche Minispiele entstehen.

Das fertige Spiel ist eine riesige und abwechslungsreiche Sammlung von Minispielen, die zweifellos stark von der WarioWare-Serie inspiriert ist, bis hin zur Musik, die allmählich an Tempo zunimmt, wenn die Spiele selbst schneller werden, während Sie sich durch eine Wiedergabeliste von typischerweise 10-15 Mikrospielen arbeiten. Die Spiele haben nicht den gleichen verrückten Humor wie WarioWare: Get It Together! Und manchmal ist es zu schwer, genau zu erkennen, was Sie tun sollen, was bedeutet, dass Sie das Minispiel vorher ziemlich verloren haben. Aber insgesamt liegt die Qualität nicht so weit hinter ihrer Hauptinspirationsquelle zurück, obwohl sie zu sehr variiert.

Ein weiteres Spiel, das schwer zu ignorieren ist, wenn man über Atari Mania spricht, ist NES Remix, da beide Spiele keine Angst davor haben, völlig inkompatible Spiele und Genres zu mischen. Wie wäre es, wenn Pong als Cowboy aus Stampede gewinnt oder mit dem Flugzeug von Canyon Bomber durch das Labyrinth in Adventyre navigiert? Die Kombinationen sind nahezu unbegrenzt und in vielerlei Hinsicht funktioniert es sogar besser als in NES Remix, da die einfachen Atari-Spiele besser für kurze Spielausbrüche geeignet sind als The Legend of Zelda oder Super Mario Bros.

Die respektlose Haltung gegenüber den Atari-Klassikern manifestiert sich auch in der überraschend spaßigen Geschichte des Spiels. Du spielst als Hausmeister, der damit beauftragt ist, das schmutzige und verfallene Atari-Gebäude zu säubern. Als eines Tages mysteriöse schwarze Pixel auftauchen und die klassischen Atari-Spiele und -Charaktere verschlingen, muss der Hausmeister zeigen, dass er mit einem Joystick genauso gekonnt umgeht wie mit seinem vertrauten Besen. Es ist sicherlich kein Meisterwerk einer Geschichte, aber die Dialoge sind voller charmanter Wortspiele, und es ist Fanservice von bester Qualität, wenn iLLOGIKA den normalerweise abstrakten Atari-Charakteren schrullige Persönlichkeiten verleiht.

Ihre Abenteuer mit dem Hausmeister sind viel mehr als nur ein interaktives Menü oder ein Hub. Vielmehr ist es als kleines Abenteuerspiel mit überraschend lustigen Rätseln und einem "Metroidvania-ähnlichen" Fortschritt angelegt, bei dem Sie kontinuierlich neue Werkzeuge freischalten, mit denen Sie neue Stockwerke und Räume erreichen können. Während der Erkundung werden Sie auf Sammlerstücke in Form von Box-Arts und Handbüchern aus klassischen Atari-Titeln stoßen. Leider kann man sie nicht in ihrer "reinen Form" abspielen, was etwas enttäuschend ist, wenn man bedenkt, dass der gesamte Katalog von etwa 50 Titeln wahrscheinlich nicht mehr als ein paar Megabyte auf Ihrer Festplatte beansprucht hätte.

Zumindest haben die Spiele grafische Verbesserungen erhalten, während sie ihren Pixel-Charme beibehalten haben, und der Abenteuerteil des Spiels enthält viele charmante Sprites. Der Entwickler bildet sogar die geschwungene Form eines klassischen CRT-Monitors nach, was seine tiefe Liebe zum Ausgangsmaterial unterstreicht. In Bezug auf das Sounddesign ist die Musik anständig, ohne etwas Besonderes zu sein, während die Minispiele selbst von auffälligeren Soundeffekten hätten profitieren können. Dass viele der musikalischen Themen in Schleife sind, wird Sie wahrscheinlich nicht allzu sehr stören, da das Spiel sehr kurz ist. Ich brauchte nicht länger als 3-4 Stunden, um die Credits zu erreichen. In Anbetracht des Preises von £ 19.49 / 20.99€ ist dies ein wenig enttäuschend.

Aber um ehrlich zu sein, sind 3-4 Stunden wahrscheinlich viel mehr, als die meisten Leute für eine traditionelle Atari-Sammlung mit Dutzenden oder sogar Hunderten von antiquierten Spielen ausgegeben hätten. Während Atari Mania seine Schwächen hat, gelingt es letztendlich, die klassischen Spiele anstelle der üblichen Einbalsamierung wiederzubeleben.