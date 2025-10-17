Atari kündigt neue Retro-Konsole namens Intellivision Sprint an

HQ

Das Wort Retro hat für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen. Wenn du etwas jünger bist, fühlt sich Xbox 360 vielleicht retro an, während andere frische Erinnerungen daran haben und eher an Mega Drive oder sogar NES denken. Aber Konsolen gab es natürlich schon lange daneben. Wie Atari 2600 (VCS) und Intellivision, die in den späten 70er Jahren auf den Markt kamen und den ersten echten Konsolenkrieg der Gaming-Welt auslösten.

Aber letztes Jahr wurde dieser Krieg endgültig beendet, als Atari die Überreste von Intellivision aufkaufte, und jetzt kommt eine Intellivision -Konsole von Atari. Es ist fast so, als würde Nintendo eine Sega -Konsole herausbringen oder Microsoft die nächste PlayStation veröffentlichen.

Das Gerät heißt Intellivision Sprint und verfügt über 45 integrierte Intellivision -Titel, komplett mit Controller-Overlays für jeden Titel:



45 integrierte Spiele, darunter Boulder Dash, Shark! Hai!, Baseball und mehr.



Einfacher Anschluss an moderne Fernseher und Monitore über HDMI.



2 Wireless-Controller: Klassische Disc-Controller wurden aktualisiert, um kabellos und wiederaufladbar zu sein. Docken Sie zum Aufladen einfach an die Konsole an.



Overlays für jedes Spiel, jedes mit neuen Designs. Enthält 2 Overlays für jedes Spiel, Overlays sind doppelseitig.



Der USB-A-Anschluss kann originale Intellivision II- und II-Controller (mit Adapter) anschließen. Kann auch verwendet werden, um zusätzliche Spiele zu spielen (separat erhältlich).



Sie können mehr auf der Ataris Website lesen, sich ansehen, welche Spiele enthalten sind, und sogar Ihr eigenes Gerät für 149,99 $ vorbestellen. Intellivision Sprint startet Anfang Dezember, und unten finden Sie sowohl ein Präsentationsvideo als auch einige Bilder dieser Schönheit.

Bist du alt genug, um dich an Intellivision zu erinnern, und hast du jemals auf einem gespielt?