Atari kündigt eine tragbare Spieleinheit an Schauen Sie sich die Atari Gamestation Go an.

HQ Erfreulicherweise scheint es, dass tragbares Gaming nach dem Erfolg der Switch im Besonderen, aber auch des Steam Decks und der vielen PC-basierten Spielgeräte, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden, auf breiter Front ein Comeback feiert. Wir wissen, dass sowohl Microsoft als auch Sony an eigenen Geräten arbeiten, aber es gibt natürlich auch andere, die sich für die Idee interessieren, nicht zuletzt Atari. Angekündigt hat nun Atari Gamestation Go, die es tatsächlich schafft, sich in mehrfacher Hinsicht von der Masse abzuheben - vor allem durch die Auswahl der Steuerungsmethoden. Das Gerät verfügt nicht nur über ein D-Pad, einen Analogstick und vier Tasten auf der Vorderseite, sondern auch über einen Trackball, einen Knopf (etwas, das wirklich alte Atari-Controller hatten) und einen Ziffernblock. Die von Ihnen verwendeten Steuerelemente werden beleuchtet, damit Sie leicht erkennen können, welche Sie verwenden müssen. Wir werden nächste Woche auf der CES 2025 mehr über das Gerät erfahren, aber in der Zwischenzeit können Sie sich den ersten Trailer unten ansehen, um einen kurzen Blick darauf zu werfen. Wir freuen uns darauf, mehr über Spiele, Preise und dergleichen zu erfahren, denn es scheint eine unerwartet lustige Kreation zu sein, nicht wahr? HQ