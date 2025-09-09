Atari kündigt eine offizielle tragbare Retro-Gaming-Einheit an

HQ

Wenn Sie sich für Retro-Spiele interessieren, gibt es keinen Mangel an Hardware zur Auswahl, wobei einige (wie Evercade) eigenständige Cartridges haben und andere mit einer Auswahl an vorinstallierten Titeln geliefert werden. My Arcade ist ein guter Ort zum Stöbern, wenn Sie nach Retro-Hardware suchen, und jetzt haben sie eine neue Sache angekündigt - Atari Gamestation Go.

Es wird zusammen mit Atari auf den Markt gebracht, der das Gerät wie folgt beschreibt:

"Nehmen Sie Retro-Spiele überallhin mit. Spiele über 200 Konsolen- und Arcade-Spiele, darunter die Arcade-Klassiker Balls of Steel und PAC-MAN sowie fünf Spiele aus Ataris Neo-Retro-Recharged-Serie. Erstaunliche sechs verschiedene Bedienelemente sind in diesem wunderschön gestalteten Handheld untergebracht - Paddel, Trak-Ball, D-Pad, Bumper, Ziffernblock und klassische Gamepad-Tasten (A, B, X, Y) - so dass Sie jedes Spiel mit der Steuerung spielen können, für die es entwickelt wurde."

Für Europa ist es derzeit noch nicht bestätigt, aber wir hoffen, dass eine Schönheit wie diese irgendwann eine globale Veröffentlichung erhalten wird. Es kostet 179,99 US-Dollar und Sie können sich unten einige Bilder ansehen. Besuchen Sie Atari, um mehr zu erfahren.

Atari

Atari

Atari