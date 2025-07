Atari kauft über 80 % von Thunderful für 4,5 Millionen Euro

HQ

Thunderful AB, die Dachgesellschaft für die Entwicklungs- und Publishing-Abteilungen von Thunderful, hat ein Aktienpaket ausgegeben, mit dem Atari für 50 Mio. SEK (ca. 4,5 Mio. EUR) erworben wurde. Durch die Übernahme wird Atari de facto die Kontrolle über das Unternehmen erlangen und 82,6 % der Anteile kontrollieren.

Thunderful schließt sich damit dem wiedererstarkten Atari an, das versucht, wieder ein wichtiger Akteur in der heutigen Videospielindustrie zu werden. Das Portfolio von Thunderful umfasst etwa zwanzig geistige Eigentumsrechte, darunter Steamworld, Islanders, Lost in Random und Vampire's Fall.

Sie haben auch fünf hauseigene Entwicklungsstudios, die ebenfalls Teil des Personals von Atari sind. Das ist im Moment jedoch nicht gerade ermutigend, denn in der offiziellen Erklärung heißt es: "Thunderful kündigte heute auch einen Umstrukturierungsplan an, der darauf abzielt, seine Verlags- und Entwicklungsaktivitäten neu zu organisieren, um seine Kostenbasis zu senken und den operativen Cashflow zu verbessern." Die Beseitigung der Unternehmenssprache bedeutet Entlassungen und vielleicht sogar die Schließung einiger dieser internen Studios.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von Thunderful auf einer außerordentlichen Hauptversammlung (die "außerordentliche Hauptversammlung"), die am oder um den 28. August 2025 (die "außerordentliche Hauptversammlung") stattfinden soll, obwohl bereits eine absolute Mehrheit vorliegt.