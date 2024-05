Atari hat Intellivision übernommen

HQ

Atari war in letzter Zeit auf einer kleinen Akquisitionstour und hat eine Vielzahl von Entwicklern und geistigem Eigentum übernommen, über die sich viele der größten Publisher nicht so viele Sorgen zu machen scheinen. Dazu gehören eine Vielzahl von Marken und Franchises, die in den 80er und 90er Jahren beliebt waren, und jetzt hat Atari auch einen Konsolenhersteller übernommen.

Das ist richtig, Atari hat Ninte... Nur ein Scherz. Atari hat Intellivision Entertainment LLC, den Hersteller und Vertreiber der Amico-Spielekonsole, gekauft. In der Ankündigung der Pressemitteilung wird erwähnt, dass Intellivision mit diesem Deal die Plattform weiterentwickeln und vertreiben wird und dass es mit einer Lizenz von Atari nun sein Angebot um neue Versionen von Intellivision-Spielen auf dem System erweitern wird.

Atari wird diesen Prozess unterstützen, indem es den physischen und digitalen Vertrieb älterer Intellivision-Spiele ausweitet und auch Möglichkeiten zur Entwicklung neuer Spiele und zur Lizenzierung von Marken prüft, um die Eigenschaften von Intellivision auszubauen.

"Atari war ein wertvoller Partner und wir haben volles Vertrauen, dass sie ein verantwortungsbewusster Verwalter der geschichtsträchtigen Marke Intellivision sein werden", sagte Phil Adam, CEO von Intellivision Entertainment. "Wir freuen uns auf unsere erweiterte Zusammenarbeit und die Aussicht, eine breite Palette neuer Titel auf die Spieleplattform der Amico-Familie zu bringen."

Atari erwarb im Rahmen dieses Deals auch die Rechte an über 200 Titeln, was Atari als Software-IP-Titan weiter festigte.