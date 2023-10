Atari hat Indie-Entwickler um Pitches für ein neues Bubsy-Spiel gebeten

HQ

Während einige große Spielefirmen moderne IP und Entwickler erwerben wollen, wie Microsoft mit Activision Blizzard King und Sony PlayStation mit Bungie und Destiny, wandte sich Atari stattdessen der Vergangenheit zu.

Vor ein paar Monaten erwarb Atari eine riesige Menge an altem geistigem Eigentum, einschließlich der Rechte an den Bubsy-Spielen. Warum bringen wir das wieder zur Sprache? Denn während des Gesprächs mit MinnMax (danke, Spieleentwickler) hat Atari-CEO Wade Rosen nun einen Aufruf an Indie-Entwickler gestartet, um Ideen für ein brandneues Spiel der Serie zu pitchen.

Konkret sagt Rosen, dass er nach Pitches sucht, die "interessant, innovativ und augenzwinkernd" sind, und dass "das Letzte, was heutzutage jemand will, ein wirklich generischer Plattformer ist".

Dies bedeutet zweifellos, dass einer der ersten Schritte von Atari mit diesem breiten Schatz an neu erworbenem geistigem Eigentum darin besteht, die Plattform-Serie zurückzubringen.

Würdest du ein neues Bubsy-Spiel spielen?