Atari hat fünf Titel von Ubisoft erworben

HQ

Wir haben mehrfach über die finanziellen Schwierigkeiten von Ubisoft berichtet, wobei in den letzten Jahren eine Reihe von hochkarätigen Verkaufszielen verfehlt wurden. Dies führte dazu, dass sie in diesem Frühjahr gezwungen waren, eine vertiefte Partnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen Tencent einzugehen.

Wir wissen nicht, ob es irgendwelche Verbindungen zu den heutigen Ereignissen gibt, aber es ist jetzt bestätigt, dass sie auch eine Reihe ihrer kleineren - aber gefeierten - Franchises an Atari verkauft haben. In der Pressemitteilung heißt es, dass es sich dabei um Cold Fear, I Am Alive, Child of Eden, Grow Home und Grow Up handelt. Ataris Vice President of New Business, Deborah Papiernik, freut sich natürlich darüber und kommentiert:

"Millionen von Spielern haben diese Welten im Laufe der Jahre erlebt, und dies wird die Tür für langjährige Spieler öffnen, diese Erinnerungen wieder aufleben zu lassen, und gleichzeitig ein neues Publikum einladen, sie zum ersten Mal zu entdecken. Atari hat ein reiches Gaming-Erbe und eine tiefe Wertschätzung für diese klassischen Titel, wir sind gespannt, wie sie sich weiterentwickeln und auf frische, bedeutungsvolle Weise mit den Spielern in Verbindung treten werden."

Atari-Chef Wade Rosen äußerte sich ebenfalls offiziell zu der Übernahme und erklärte, dass das Unternehmen "begeistert ist, diese Titel wieder einzuführen und gleichzeitig nach Möglichkeiten zu suchen, diese Franchises zu erweitern und weiterzuentwickeln".

Atari hat diese Serien offensichtlich gekauft, um sie zu nutzen, also wird es hoffentlich nicht allzu lange dauern, bis sie in wiederbelebter Form wieder auftauchen, und vielleicht wird es sogar ein oder zwei Fortsetzungen geben?