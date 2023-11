Atari erwirbt Digital Eclipse

HQ

Atari hat bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von Digital Eclipse und zur Aufnahme des Entwicklers in sein Studioportfolio getroffen hat. Der Plan für die Übernahme ist es, Ataris interne Entwicklungskapazitäten zu erweitern und auszubauen und gleichzeitig Zugang zur proprietären Technologie von Digital Eclipse zu erhalten. Der Deal soll auch dazu führen, dass Digital Eclipse sein Geschäft ausbauen und seine eigenen Entwicklungskapazitäten erweitern möchte, während es Zugang zu Ataris IP-Angebot erhält.

Es wird gesagt, dass der Kauf von Digital Eclipse eine anfängliche Gebühr von 6,5 Millionen US-Dollar (4 Millionen US-Dollar in bar und 2,5 Millionen US-Dollar in Atari-Aktien) beträgt, bevor ein verbleibender Earn-out von 13,5 Millionen US-Dollar anfällt, der in den nächsten 10 Jahren basierend auf der Leistung von Digital Eclipse ausgezahlt wird. Der Abschluss der Übernahme wird in den nächsten Tagen erwartet.

Über den Deal hat Digital Eclipse gesagt: "Wir sind ein kleines Studio mit großen Träumen. Atari ist ein legendärer Publisher mit neuem Geist. Wir haben es geliebt, zusammen am Atari 50 zu arbeiten. Wir verstehen uns. Dies schien eine großartige Möglichkeit für beide Organisationen zu sein, viele unserer zukünftigen Ziele gemeinsam besser und schneller zu erreichen."

Der Entwickler wies auch darauf hin, dass es trotz der Übernahme "bei Digital Eclipse wie gewohnt" weitergeht, auch wenn es nun Zugriff auf Ataris riesige Sammlung von geistigem Eigentum haben wird.