Atari-CEO über den Wiedereinstieg ins Konsolenrennen: "Wir konkurrieren in keiner Weise mit Microsoft, Nintendo oder Sony"

Atari ist zurück, oder? Die legendäre Spielefirma entwickelt neue Spiele und stellt häufig neue Hardware vor, wenn auch mit Retro-Ausrüstung. Bedeutet das also, dass Atari große Ambitionen hat, wieder an den Gipfel der Spielewelt zurückzukehren und direkt mit Sony, Microsoft, Nintendo und den anderen Titanen der heutigen Zeit zu konkurrieren? Obwohl der Ehrgeiz wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad vorhanden ist, denkt Atari im Moment überhaupt nicht daran, was CEO Wade Rosen uns gegenüber in einem Interview auf der Gamescom bestätigte.

Wir haben den Atari-Chef gefragt, ob es eine Chance gibt, dass Atari mit den Kernkonsolenherstellern konkurrieren und jemals ein neues und modernes Gerät auf den Markt bringen wird. Er hat uns sehr deutlich gesagt, dass dies "absolut nicht" der Fall ist und der Fokus weiterhin auf Retro-Produkten liegt, insbesondere für den Hardware-Bereich.

Ausführlich erklärte Rosen: "Absolut nicht. Absolut. Nein, ich möchte direkt in die Kamera schauen und ganz ehrlich sein. Definitiv nicht. Wir konkurrieren in keiner Weise mit Microsoft, Nintendo oder Sony. Tolle Partner. Nein, ich meine, wir arbeiten bei vielen Projekten mit ihnen zusammen. Ich bin immer sehr vorsichtig, das klarzustellen.

"Nein, wir lieben es wirklich, in diesem Raum zu leben. Ich denke, so wie wir es sehen, werden viele dieser klassischen Konsolen als tote Konsolen angesehen. Sie werden als Legacy-Hardware angesehen. Und was ich nur von mir selbst erkannt habe, aber auch bevor ich zu Atari kam, und hier, ist, dass die Leute immer noch Spiele für den 2600 und den 7800 machen und, weißt du, den Genesis und den Nintendo und den Game Boy. Ich meine, man kann so ziemlich zu fast jedem gehen, sogar der Jaguar und der Lynx haben neue Spiele für sie gemacht. Sind das also tote Konsolen oder sind das lebendige Ökosysteme? Und das war wirklich unser Wunsch.

"Zum Beispiel, um den Fans eine Möglichkeit zu geben, klassische Karten zu spielen, die nicht einen Röhrenfernseher oder viel Modding und Retro-Ding beinhalten, um das in einen digitalen Fernseher zu bekommen, sondern um wirklich einen einfachen Weg zu finden, sofort wieder in die Dinge einzutauchen, die sie lieben, in die Karten, die sie haben. Und dann der Community mehr Möglichkeiten zu geben, ihre Spiele zu verkaufen, die sie machen, um sie auf den Markt zu bringen, um eine größere Spielerbasis zu haben, die sie ansprechen kann.

"Also ja, wir behandeln es als ein lebendiges Ökosystem. Und ich denke, das ist, ich denke an all die großen Spielefirmen, die im Laufe der Jahre Hardware hatten, das ist wahrscheinlich die Innovation, die es gibt, zu erkennen, dass diese alten Systeme nicht tot sind, eigentlich überhaupt nicht tot sind, sondern sie sind lebendige Ökosysteme. Und wenn wir wollen, können wir sie zurückbringen und weiter funktionieren. Und ich denke, sie haben einen Platz in der modernen Gesellschaft."

