Atari-CEO teasert Videospiel-Adaptionen an: "Es gibt viele Möglichkeiten in diesem Bereich"

HQ

Mit der ständig wachsenden Anzahl von Videospieladaptionen, die in freier Wildbahn oder in aktiver Entwicklung sind, und mit dem immensen Schatz an geistigem Eigentum, über den Atari die Verwaltung unterhält, muss man sich fragen, ob Atari irgendwelche großen Visionen hat, um Hollywood zu erobern.

Diese Frage haben wir auch direkt an Atari-CEO Wade Rosen während der Gamescom gestellt, als wir fragten, ob Adaptionen ein Bereich sind, in dem Atari Chancen sieht.

"Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall", antwortete Rosen. "Ich kann nicht mehr dazu sagen, aber ja, sicherlich gibt es in diesem Bereich viele Möglichkeiten. Weißt du, dass, es ist... Ich denke, wenn wir draußen stehen und sehen, dass eine Staffel von The Last of Us oder ein Film herauskommt, dann ist es so, oh ja, als wäre es raus. Das muss grünes Licht gegeben haben, wissen Sie, so vor 12 Monaten. Diese Dinge sind in der Regel ein halbes Jahrzehnt lang in der Entwicklung. Das wäre also das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass es ein langer Prozess ist. Es steckt viel dahinter, aber absolut. Wir, wissen Sie, das ist eine Seite des Hauses, die uns viel bedeutet und die mir persönlich am Herzen liegt."

Es ist also nicht ausgeschlossen, dass das Atari-Logo in Zukunft auf den Kinoleinwänden auftaucht, aber was wir an dieser Front erwarten können, könnte ein Asteroids, Lunar Lander, Bubsy, RollerCoaster Tycoon, Missile Command oder Yars Film am Horizont erscheinen? Oder vielleicht etwas aus der jüngsten Liste von erworbenen IP von Ubisoft...