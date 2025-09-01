Atari bringt stilvolle Whiskey-Karaffe heraus, die wie ein Retro-Joystick gestaltet ist

HQ

Einer der kultigsten Joysticks aller Zeiten ist zweifellos derjenige, der mit der Atari 2600-Konsole geliefert wurde, genauer gesagt mit dem CX-10. Atari ist übrigens auch ein Unternehmen, dessen Logo als eines der legendärsten in der Gaming-Welt gilt.

Nun hat sich Atari entschieden, diese beiden Komponenten in einem Whiskey-Set mit einer Karaffe (19 cm hoch und 75 cl Flüssigkeit), zwei Gläsern und einem Tablett zu kombinieren. Vor allem die Karaffe ist wirklich stylisch, und der Preis von 93,94 £ / 108,54 € kann als recht angemessen angesehen werden.

Das Set ist ab sofort mit 3-4 Tagen Versand innerhalb Europas erhältlich, und wenn Sie sich etwas gönnen möchten, können Sie es hier bestellen.