Atari belebt die Marke Infogrames wieder, die es als neues Verlagslabel verwenden wird. Die Marke wurde schon lange nicht mehr richtig verwendet, aber sie war bekannt für die Entwicklung bekannter Titel wie Alone in the Dark, Heart of Darkness und Spiele, die auf ikonischen Charakteren wie Die Schlümpfe, Asterix und Tim und Struppi basieren.

"Über Jahrzehnte hinweg hat sich Infogrames einen Ruf als Publisher und Entwickler von erstaunlichen und vielseitigen Spielen aufgebaut, und wir freuen uns, ihn zurückzubringen", sagte Atari-CEO Wade Rosen (danke, VGC).

Die erste Akquisition von Infogrames wird Totally Reliable Delivery Service sein. Das Spiel aus dem Jahr 2019 wurde von tinyBuild gekauft. Es wird erwartet, dass Infogrames versuchen wird, auf der Arbeit des vorherigen Entwicklers des Spiels aufzubauen und die nächsten Schritte zur Wiederbelebung des Franchise zu unternehmen.