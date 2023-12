Atari 50: The Anniversary Celebration bekommt nächste Woche 12 neue 2600-Spiele

HQ

Die Bibliothek in Atari 50: The Anniversary Celebration wird nächste Woche mit der Einführung von 12 neuen 2600-Titeln erweitert. Diese Spiele, die am 5. Dezember in die Sammlung aufgenommen werden, umfassen Prototypen, Homebrews und offizielle Titel. Im folgenden Beitrag zu X hat Atari ein paar kryptische Hinweise hinterlassen, was die neuen Titel sein könnten.

Dies scheint nur das erste in einer Reihe von Updates für die Sammlung zu sein, denn Atari hat bestätigt, dass weitere Spiele und Inhalte hinter den Kulissen in Zukunft kommen werden.

Welche Spiele würdest du gerne zu Atari 50: The Anniversary Celebration hinzugefügt sehen?