Atari 50 erhält 39 neue kostenlose Spiele als Teil der Expanded Edition

HQ

Atari 50: Die Jubiläumskollektion wurde ursprünglich im Jahr 2022 veröffentlicht und bietet Spielern Zugriff auf 103 Spiele von den klassischen Atari-Maschinen, darunter Atari 2600, 5200, 7800 und mehr. Ein kostenloses Update im Jahr 2023 fügte 12 weitere Spiele hinzu.

Jetzt, im Jahr 2024, bringt die Expanded Edition satte 39 neue Titel in die Sammlung und fügt zwei neue Zeitlinien hinzu - The First Console War und The Wider World of Atari. Für jeden interessierten Videospielhistoriker wird dies alte Anzeigen, Interviews und Artefakte enthalten.

Das Spiel erscheint am 25. Oktober für Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 und PC. Besitzer von Atari 50: The Anniversary Collection erhalten die zusätzlichen 39 Spiele, wenn die Expanded Edition veröffentlicht wird.

Danke, VGC.