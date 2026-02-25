Atalanta, Madrid, Paris und Galatasaray leiden, erreichen aber das Achtelfinale der Champions League

HQ

Die Champions-League-Spiele am Mittwoch, den 25. Februar, begannen überraschend: Atalanta holte einen Rückstand von zwei Toren aus der vergangenen Woche auf und besiegte Borussia Dortmund: 4:1, insgesamt 4:3.

Nach dem überraschenden Ausscheiden von Inter Mailand gegen Bodo/Glimt am Dienstag schien Atalanta den Weg für eine Wiederbelebung italienischer Teams zu ebnen, denn Juventus, mit drei Toren Rückstand, konnte das K.o.-Spiel mit 3:0 in der regulären Spielzeit ausgleichen – mit einem Spieler weniger. Galatasaray schaffte es jedoch, in der Nachspielzeit zweimal zu treffen, um ein Elfmeterschießen zu vermeiden, sodass Atalanta das einzige italienische Team in den Top 16 der Champions League war.

Ebenfalls am Mittwoch kam Real Madrid mit Toren von Tchouameni und Vinícius zurück und besiegte Benfica mit 3:1 in der Gesamtwertung, während Paris Saint-Germain das französische Play-off mit 2:2 gegen Monaco beendete, aber mit 5:4 insgesamt ausschied.



Atalanta 4-1 Dortmund (4-3)



Juventus 3-2 Galatasaray (3-5)



PSG 2-2 Monaco (5-4)



Real Madrid 2:1 Benfica (3:1)



Nachdem wir das K.-o.-Playoff beendet haben, mit großen Teams wie Inter Mailand, Borussia Dortmund, Monaco und Benfica ausgeschieden und einigen Überraschungen wie Galatasaray und Bodo/Glimt ist alles bereit für die Auslosung am Freitag mit diesen potenziellen Paarungen.