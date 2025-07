AT-ST steht im neuesten LEGO Star Wars UCS Set im Rampenlicht

HQ

Der Star Wars AT-ST Walker, der kultige "Chicken Walker", hat endlich seinen großen Auftritt im LEGO-Universum als vollwertiges UCS-Set. Mit 1.513 Teilen ist es ein absolutes Must-Have für Sammler – eine beeindruckende Statur, die etwa 37 cm hoch und 22 cm breit und lang ist, was es zu einem perfekten Regalstück für jeden Star Wars-Nerd macht.

Das Set richtet sich an erwachsene Sammler mit einer Altersempfehlung von 18+ und soll am 1. August zu einem Preis von 199 US-Dollar erscheinen. Mit anderen Worten, nicht ganz so viel Geldbeutel wie einige der größeren UCS-Giganten.

Optisch und in Bezug auf Details bleibt der AT-ST seinem On-Screen-Design treu, komplett mit beweglichen Gelenken und bildschirmgenauen Proportionen, was ihn zu einem sehr glatten Displaymodell macht. Auch die Abmessungen sind genau richtig – groß genug, um zu beeindrucken, aber nicht so sperrig, dass es dein ganzes Regal einnimmt (ich schaue dich an, Star Wars Venator).

Wenn es dich schon in den Fingern juckt, dir einen zu sichern, können Sie jetzt auf der offiziellen Website von LEGO vorbestellen.

Wird dies ein Set sein, das du dir holst?