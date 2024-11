Asus Zenbook Duo

Vor einiger Zeit habe ich Lenovos mäßig beeindruckende Yoga Book 9i getestet, ein Laptop, der uns vielleicht keine aufregende, faltbare neue Zukunft präsentiert hat, aber dennoch eine endlos ehrgeizige Interpretation des gesamten Konzepts eines Laptops bietet.

Man kann Asus hier unmöglich die gleiche Anerkennung zollen, denn Lenovo stand fast von Anfang an hinter dem Konzept eines Laptop-Rahmens, aber mit zwei Bildschirmen anstelle eines Bildschirms und einer Tastatur (oder "Deck", wie es auch genannt wird). Aber manchmal gibt es einen Trick, um dem Windschatten eines Pioniers zu folgen und seine Fehltritte zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Genau das hat Asus getan, und ihr Zenbook Duo ist eine verfeinerte Version von Lenovos Idee. Und deshalb ist es das, was ich empfehlen würde.

Das Konzept ist eigentlich recht einfach, vor allem, wenn man bereits mit dem Yoga Book 9i vertraut ist. Anstelle eines einzelnen Displays bestehen sowohl die Ober- als auch die Unterseite aus 14-Zoll-OLED-Panels, und obwohl man sich auf der Unterseite eine Touch-basierte Tastatur vorstellen kann, kommt sie mit einer Art Deckel mit Tastatur und Trackpad, der hinzugefügt werden kann, um die Funktionalität und Form eines normalen Laptops zu emulieren. Bereits hier präsentiert Asus eine zentrale Lösung für das vielleicht größte Problem von Lenovo. Anstatt dass die Tastatur nur... naja, eine Tastatur, und dass Sie die OLED-Glasscheibe als eine Art Pseudo-Trackpad verwenden müssen, Asus bietet Ihnen ein ganzes Deck, das die gesamte Unterseite ausfüllt und die einzigartige Funktionalität des Zenbook Duo effektiv verschleiert, wenn Sie sie nicht möchten.

Außerdem ist der Origami-Karton nicht erforderlich, der mit einem Yoga Book 9i geliefert wird, der zu einem Ständer zusammengebaut werden muss, um die Maschine zu halten, wenn Sie beide Displays als Dual-Monitore verwenden möchten. Nein, Asus hat einen eingebauten Ständer im unteren Gehäuse, so dass sich das Ganze wirklich in einen herkömmlichen Laptop zusammenfalten lässt und so viel mehr werden kann, wenn Sie es möchten.

Die Konstruktion selbst ist etwas dick, aber sie ist nicht viel schwerer oder dicker als ein durchschnittlicher Laptop, was an sich schon ziemlich beeindruckend ist. Sie haben drei Möglichkeiten, es zu verwenden; Standard-Laptop mit dem magnetischen Tastaturdeck oben auf dem unteren Display, wo POGO-Schalter eine stabile Verbindung und Aufladung ermöglichen. Dann können Sie beide Displays mit dem Ständer verwenden, die Tastatur entfernen und haben einen kombinierten Platz von 28 Zoll in einem tragbaren Formfaktor oder stellen Sie die Displays vertikal auf, wobei die Tastatur vollständig über Bluetooth getrennt ist. Alle drei sind relativ nahtlos zugänglich.

Auch anderswo gibt es keine wirklichen Opfer. Es gibt zwei USB-C Thunderbolt 4-Anschlüsse, es gibt einen USB-A 3.2-Anschluss, HDMI- und Audiobuchse, WIFI 6E, eine ziemlich komfortable Tastatur mit großem Trackpad und eine ziemlich respektable Akkulaufzeit von etwa sieben Stunden bei einer normalen Arbeitslast. Gar nicht schlecht, und weit, viel besser als das Yoga Book 9i.

Sie können mehrere Intel Core Ultra CPUs sowie RAM bis zu 16 GB und eine 1 TB NVMe M.2 SSD erhalten. In Bezug auf die GPU gibt es anscheinend keine Möglichkeit, eine dedizierte Karte zu bekommen, also müssen Sie sich mit Arc begnügen, aber für Photoshop, leichte Videobearbeitung und vielleicht am wichtigsten eine Vielzahl von Registerkarten, die in Chrome oder anderen Textverarbeitungstools geöffnet sind, gibt es wirklich nichts, was die Zenbook Duo nicht kann. Jedes Display ist auch ein ziemlich gesättigtes 1920x1200 OLED, und obwohl es 60 Hz sind, was in dieser 120-Hz-Ära eine Schande ist, ist es tatsächlich schwer, etwas zu finden, worüber man sich beschweren kann.

Man muss dazu sagen, dass wir bei eher durchschnittlicher Auslastung feststellen konnten, dass das Gerät etwas warm wurde, was bei zwei OLED-Panels zu erwarten ist. Aber darüber hinaus? Nun, Sie müssen davon überzeugt sein, dass Sie das Zenbook Duo in seinem aufgeklappten Zustand verwenden werden, sonst macht es wirklich keinen Sinn, zusätzliches Geld in diese Funktionalität zu stecken. Aber wenn Sie sich vorstellen können, unterwegs effizienter und damit vielseitiger zu werden, dann ist der Zenbook Duo eine Klasse für sich und den Preis von 1.500 £ wert.

