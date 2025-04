Asus und Microsoft teasern offen eine Zusammenarbeit an einer tragbaren Xbox an

HQ

Kürzlich erschien ein Bericht von The Verge, der darauf hindeutete, dass Asus und Microsoft gemeinsam an Project Kennan arbeiten, einem kommenden tragbaren Spielgerät, das einer tragbaren Xbox am nächsten käme. Das hat natürlich viele Leute glücklich gemacht, denn Asus stellt bereits die Rog Ally X Geräte her, die allgemein als die besten Handheld-Gaming-PCs auf dem Markt gelten.

Die Idee bei Kennan ist, dass Asus es auf der Grundlage seiner Erfahrungen mit der Ally-Produktlinie bauen wird, aber dass es "eine universelle Bibliothek von Xbox- und PC-Spielen" bietet und sich nahtlos in die Xbox-Designästhetik von Microsoft einfügt. Jetzt haben wir einen sehr starken Hinweis darauf, dass dies tatsächlich wahr zu sein scheint, und die Quelle dafür ist... Asus und Microsoft.

Ersterer hat nämlich einen kleinen Hinweis auf das Projekt in den sozialen Medien gepostet, was den offiziellen Xbox-Account dazu veranlasste, mit demselben animierten GIF zu antworten, das sie verwendet haben, als die Xbox Series S früher als geplant enthüllt wurde.

Da der Teaser nun in vollem Gange ist, gehen wir davon aus, dass eine Ankündigung nicht mehr allzu weit entfernt ist, was wiederum bedeutet, dass die Premiere bereits in diesem Jahr stattfinden könnte – etwas, das schon oft gemunkelt wurde.