Asus stellt Fragrance Mouse vor: Eine Computermaus mit Duft

Computerzubehör, das einen ausgeprägten Duft verströmt, ist sicherlich nichts Neues, aber eine Computermaus mit einem Fach für ätherische Öle haben wir noch nie gesehen. Genau das hat Asus mit der neuen Fragrance Mouse MD101 eingeführt, die es dem Nutzer ermöglicht, seinen bevorzugten Duft frei zu wählen – sei es Zirbenwald, Rosen, Lavendel oder sogar Kaffee und frisch gebackenes Brot. Der Behälter ist abnehmbar und kann leicht gereinigt werden, um die Düfte nach Belieben zu wechseln.

Was das Design betrifft, so ist die Maus in Weiß oder Pink erhältlich, mit einstellbarer Empfindlichkeit von 1.200 bis 2.400 DPI. Es wird von einer einzigen AA-Batterie betrieben, die laut Asus bis zu einem Jahr halten kann. Die Konnektivität wird über Bluetooth oder einen drahtlosen USB-Empfänger angeboten, und die Unterseite ist mit PTFE-beschichteten Gleitflächen ausgestattet, die für eine reibungslose Bewegung über verschiedene Oberflächen sorgen. Den Preis für die Fragrance Mouse MD101 hat Asus noch nicht bekannt gegeben.

Klingt das nach etwas, das Sie interessieren könnte?