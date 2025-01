Asus, Samsung und MSI machen mit den weltweit ersten 4K-OLED-240-Hz-27-Zoll-Monitoren einen Vorsprung auf der CES

HQ

Während wir ab nächster Woche, wenn die CES in Las Vegas stattfindet und sich entfaltet, mit einer Reihe wichtiger Hardware-Ankündigungen rechnen können, haben drei große Technologieunternehmen beschlossen, den Spaß etwas früher zu beginnen, indem sie drei neue Gaming-Monitore ankündigen, die jeweils behaupten, Weltneuheiten zu sein.

Konkret geht es um Samsung, Asus und MSI, die jeweils ihre Meinung zu einem 4K-OLED-Monitor mit 240 Hz enthüllt haben, der nur 27 Zoll groß ist.

Für Samsung kommt dies in Form des Odyssey OLED G8, der behauptet, 165 Pixel pro Zoll für maximale Bildqualität und Details zu bieten. Dies ist nicht der einzige Monitor, den Samsung vorgestellt hat, da sein Odyssey OLED G6 auch behauptet, der erste OLED-Bildschirm zu sein, der satte 500 Hz erreichen kann, nicht so viele Computersysteme werden in der Lage sein, diese Kombination noch viel zu nutzen. Der Tech-Riese lüftete auch den Vorhang für den Odyssey 3D, einen 27-Zoll-Monitor, der ein 3D-Erlebnis bietet, ohne dass eine 3D-Brille erforderlich ist.

Wie auch immer, was die Alternative von Asus betrifft. Dies ist der ROG Swift OLED PG27UCDM, ein 27-Zoll-Monitor mit einem QD-OLED-Panel, das 240 Hz erreichen kann und eine Reaktionszeit von 0,03 ms hat, sowie VESA DisplayHDR-Unterstützung, 400 True Black, 99 % DCI-P3, echte 10-Bit-Farbe und sogar einen DisplayPort 2.1a UHBR20, der eine Bandbreite von 80 Gbit/s verspricht.

Die MSI-Version kommt in Form des MPG 272URX, und dieser bietet viel von dem des Asus-Geräts, einschließlich einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz, einer Reaktionszeit von 0,03 ms, VESA-, DisplayHDR True Black 400 - und ClearMR 13000-Zertifizierung, einem regulären DisplayPort 2.1 und auch einem leistungsfähigeren DisplayPort 2.1a, der eine Bandbreite von 80 Gbit/s liefert, und OLED Care 2.0, um ein Einbrennen zu verhindern.

Der größte Haken an der Sache ist derzeit, dass sich keine der Ankündigungsinformationen auf einen Preis für eines der beiden Geräte bezieht oder wann diese Geräte veröffentlicht werden. Eine sichere Wette wäre, dass diese sehr teuer sein werden, wenn sie ankommen.