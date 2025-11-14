ASUS sagt, dass die tragbare Xbox eine hohe Nachfrage verzeichnet hat

HQ

Mitte Oktober war es für Asus und Microsoft endlich an der Zeit, die ROG Xbox Ally zu veröffentlichen, die oft als tragbare Xbox beschrieben wird. Wir haben es überprüft und waren größtenteils zufrieden, und glücklicherweise waren die Hauptbeschwerden softwarebezogen, was bedeutet, dass sie langsam aber sicher angegangen werden.

Im Vorfeld des Launches berichteten wir, dass das Gerät vielerorts ausverkauft war, seitdem haben wir aber nicht mehr viel gehört. Wie hat sich der ROG Xbox Ally geschlagen? Asus hat jetzt seinen Quartalsbericht vorgelegt, und der Analyst von Niko Partners, Daniel Ahmad, hat ihn durchgesehen. Über Bluesky schreibt er nun, dass Asus seinen Investoren mitteilt, dass "der Xbox ROG Ally X-Handheld eine hohe Nachfrage verzeichnet hat und knapp ist".

Offenbar ist vor allem das teurere X-Gerät gefragt, nicht das Wallet-freundliche S. Konkrete Verkaufszahlen haben wir noch nicht, aber Asus arbeitet daran, die Kapazität zu erhöhen, so dass die Verfügbarkeit des Gerätes hoffentlich in naher Zukunft steigen wird. Hattest du schon die Gelegenheit, das ROG Xbox Ally zu testen, und was hältst du davon?