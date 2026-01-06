ASUS ROG und Kojima Productions tun sich für das thematische Flow Z13 und eine Zubehörreihe zusammen.

HQ

Während die CES noch läuft, ist die Gaming-Abteilung von ASUS, Republic of Gamers, aufgetreten und hat eine neue Zusammenarbeit mit Kojima Productions vorgestellt. Hideo Kojimas berühmter Entwickler, der in letzter Zeit alle möglichen Partnerschaften eingegangen ist, hat sich mit dem Technologiehersteller zusammengeschlossen, um eine gebrandete und thematische Version des Flow Z13 -Geräts sowie eine Sammlung von Peripheriegeräten zu entwickeln.

Jeder hat ein sehr auffälliges Erscheinungsbild, das eine weiße, goldene und schwarze Farbpalette mit Branding-Elementen kombiniert, die Kojima Productions '-Logos und Bilder verwenden, und zusätzlich zum vorgestellten Flow Z13 -Modell gehören zu den weiteren Elementen das ROG Delta II -Headset, die ROG Keris II Origin -Maus und die ROG Scabbard II XXL -Mausmatte.

Die Artikel wurden vom KünstlerKojima Productions Yoji Shinkawa entworfen, und derzeit wissen wir noch nicht, wann sie erscheinen werden und zu welchen Preisen.