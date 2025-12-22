ASUS ROG Strix Scar G835L

HQ

Ein brillanter Zug – die Aufkleber. Sie sind auf dem Verpackungsplastik und nicht auf dem Computer oder dem Display selbst. Das fühlt sich an, als hätte das schon längst eine Regel sein sollen, und ich hoffe, andere folgen dem auch.

Obwohl das ROG Strix Scar 18 für ein Gaming-Laptop relativ schlank ist, ist es mit voller Kraft ausgestattet, da es in der getesteten und teuersten Version eine Intel Ultra 9 CPU mit 24 Kernen und 5,4 GHz auf dem Performance-Kern sowie eine RTX 5090 mit 1647 MHz und massiven 24 GB VRAM bietet. Wenn du Lust hast, kannst du das sogar noch verbessern.

Die Leistungseinstellung bleibt bestehen: Trotz 2x2TB NVMe PCIe 4.0 (5.0 wird vielleicht noch etwas zu heiß für Laptops), bekommt man keine 4TB, da sie als RAID 0 eingerichtet sind, aber sie sind extrem schnell. Das bedeutet Zugriffszeiten von bis zu 72 My-Sekunden und Bandbreitengeschwindigkeiten von 1830 MB/s mit 3D Benchmark Storage Test. Unser Testgerät hatte 64 GB DDR5, das aus irgendeinem Grund mit 5600 MHz arbeitete. Die meisten Versionen haben 32 GB.

Die Kühlung erfolgt über eine Tri-Fan-Dampfkammer-Plattform, die Conductonaut Flüssigmetall zur Schnittstelle von 18" Mini-LED, 2000+ Dimmzonen, 1600p-Auflösung, 240 Hz/3 ms Antwortzeit und 100 % DCI-P3 verwendet. Reines OLED war schön, aber die Farben sind extrem lebendig und die Helligkeit beeindruckend.

Die Gesamtverarbeitungsqualität ist wirklich gut, die Oberfläche selbst passt zum Preis, es ist im Allgemeinen sehr solide und es ist sehr klar, dass die meisten Teile aus Metall gefertigt sind. Es erhöht jedoch auch das Gewicht, was bereits beträchtlich ist, da das externe Netzteil problemlos ein kleines Kind festhalten könnte.

Im Gegensatz zu vielen anderen, die alles mit Verknüpfungen und Multifunktionalität kombinieren möchten, hat Asus das traditionelle Design mit dedizierten Tasten für Medien- und Lüftersteuerung beibehalten. Dafür danke ich; Das macht die tägliche Nutzung so viel einfacher.

Die Akkulaufzeit bei so einem Biest ist nicht besonders beeindruckend, allerdings wird 100-Watt-Laden unterstützt, sodass es kein Problem ist, den riesigen Netzteil dabei zu haben – denn sonst ist es ein Problem, mehr als drei Stunden daraus zu bekommen, selbst wenn man die Grafikkarte ausschaltet und nicht spielt. Man kann etwa eine Stunde spielen und am anderen Ende die Bildschirmhelligkeit fast auf null reduzieren, alles deaktivieren und etwa 5 Stunden daraus machen. Nicht schlecht für einen Laptop mit diesen Spezifikationen.

Es gibt drei Einstellungen: lautlos, Performance, Turbo. Mehr ist nicht nötig, großartiger Ansatz. Und der Preis liegt überraschenderweise nur bei 2800 Euro. Ich hatte viel mehr erwartet.

Es gibt tatsächlich einen vierten Modus, manuell, der ein leichtes zusätzliches Überschneiden ermöglicht, aber da wir erwarten, dass die meisten Nutzer dies überwachen – und da die CPU im normalen Turbo-Modus 100 Grad erreicht – empfehlen wir die Nutzung überhaupt nicht. Außerdem gibt es ein großes rotes Warnsignal, es ist nervig zu aktivieren, und die Ergebnisse waren nicht immer besser als die im normalen Turbo-Modus. Deshalb haben wir Letzteres für das Bankdrücken verwendet. Die GPU erreichte nur 71 Grad, und das Rauschen war beeindruckend niedrig mit 36,4 dB.

Also machen wir mit dem Benchmarking weiter:

3D-Benchmark



Speedway: 6395



Stahlnomade: 6133



Port Royal: 16276



Zeit-Spion-Extrem: 12138



Feuerschlag Ultra: 14943



Cyberpunk 2077 – Ray Tracing Ultra





1080p: 82,13



1600p: 102,65



Ved brug af Quality 2x Frame Generation - Transformatormodell





1080p: 185,89



1600p: 138,88



Total War: Warhammer III – Ultra-Settings





1080p: 177,8



1600p: 123,4



Assassin's Creed Shadows – Ultra-hohe Einstellungen, DLSS-Qualität





1600p: 62



1200p: 67



Verwendung von Qualität – 2x Frame Generation – Transformatormodell

1600p: 107

1200p: 114

Star Wars Outlaws



1080p: 119



1600p: 74



Verwendung hochwertiger 2x-Frame-Generierung – Transformatormodell





1080p: 199



1600p: 133



Warhammer 40.000: Space Marine II, Ultra-Settings

