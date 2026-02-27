Asus ROG PG27AQWP-W

Es ist sehr schwierig, einen kurzen Blick auf den ROG PG27AQWP-W-Monitor von Asus zu werfen (obwohl dieser Name etwas komisch klingt) und nicht ein wenig beeindruckt zu sein, wie weit wir in relativ kurzer Zeit gekommen sind, um nahezu die gesamte Produktlinie die neuesten Spezifikationen anzubieten.

Vor ein paar Jahren gab es mehr Kompromisse, sei es Paneltyp versus Eingabeverzögerung, Bildwiederholrate versus Auflösung. Aber der PG27AQWP-W ist definitiv einer der vielseitigsten Gaming-Monitore, die wir gesehen haben, und obwohl man einen hohen Preis zahlt, erscheint ein Monitor dieses Kalibers nicht mehr so abwegig wie früher.

Okay, wenn wir sagen "keine Kompromisse", was meinen wir damit? Nun, vor allem ist dies ein WOLED 4th Gen Tandem OLED-Bildschirm, der den Dual-Mode von Asus nutzt und es ermöglicht, zwischen zwei Auflösungen und Bildwiederholraten zu wechseln. Er ist 26,5" in 1440p und kann mit einer VESA DisplayHDR500 True Black-Zertifizierung eine Spitze von 1500 NITS liefern, was ihm 99,5 % DCI-P3-Abdeckung und 135 % sRGB-Abdeckung verleiht – was ihn mehr als qualifiziert für professionelle Farbarbeiten macht. Der Dual-Modus wechselt zwischen 540Hz/1440p oder 720Hz/720p.

Hier erhältst du einen 27" OLED-Monitor, der 1500 NITS liefern kann und einen guten 100%-DCI-P3 hat, was den meisten Profimonitoren Konkurrenz macht, während er gleichzeitig 540Hz in dieser Auflösung liefert und bis auf 720Hz geht, wenn das jeweilige Spiel es erlaubt oder direkt benötigt. Das ist eine ziemlich verrückte Kombination, und es ist sofort schwer, einen echten Finger auf diese Zahlen zu setzen.

Und das ist, bevor wir zu den wirklich coolen Sachen kommen. Dieses Panel ist "TrueBlack Glossy", was bedeutet, dass es eine Beschichtung hat, die Reflexionen auf ein absolutes Minimum reduziert, und es funktioniert in der Praxis wirklich gut. Dies ist eines der schönsten Bilder, die wir gesehen haben, und wir haben den DisplayPort 2.1-Port verwendet, was bedeutet, dass dieses Bild ohne DSC-Kompression geliefert wird. Außerdem ist die OLED Care Pro-Suite von Asus sehr robust und verfügt über einen Näherungssensor, der den Bildschirm automatisch dimmt, wenn Sie nicht sitzen, um anhaltende Schäden am Panel zu verhindern.

Gibt es hier also wirklich Kritikpunkte? Nun, es ist kein billiger Monitor, was schade wäre zu sagen, auch wenn zum Beispiel ein Samsung Odyssey G8 teurer ist. Und ich muss noch einmal betonen, dass das physische Designprofil von Asus ziemlich anstößig ist und fast kindisch wirkt. Das ist ein extrem teurer, aber fantastischer Monitor, dessen Hauptzielgruppe wohl Gaming-Enthusiasten mit Führerschein und vielleicht sogar einer Hypothek sind, und er sieht aus wie etwas, das für ein Kinderzimmer mit Spider-Man-Bettdecke und Kissenbezügen auf dem Bett gedacht ist.

Aber genau das ist es auch. Asus' ROG PG27AQWP-W liefert eines der schärfsten Bilder, geliefert in einem der vielseitigsten Pakete, die wir je gefunden haben, und deshalb kann ich tatsächlich versprechen, dass Sie sehr zufrieden sein werden, wenn Sie dafür über siebentausend Dollar bezahlen.