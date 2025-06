Asus ROG Keris II Origin

Es ist oft leicht, wie eine kaputte Schallplatte zu klingen. Aber ich kann nicht anders, als mal wieder zu schreiben, wie überfüllt der Hardware-Markt wirklich ist. Mäuse, Tastaturen, Headsets... Jedes Mal, wenn ein neues Modell hier zu Hause auftaucht, denke ich, wie kann das möglich sein? Wie kann man etwas verkaufen, wenn es bereits fünfhunderteinundzwanzig davon gibt? Warum sollte ich 100 £+ für eine kabellose Maus von Asus ausgeben? Es gibt wahrscheinlich keine einheitliche oder auch nur einfache Antwort. Aber jedes Mal, wenn ich anfange, ein neues Gadget zu testen, finde ich oft etwas Neues, von dem ich beeindruckt bin. Es kann eine einfache Sache sein, wie in diesem Fall das Gewicht. Der ROG Keris II Origin wiegt 65 Gramm. Für meinen Rog Ally X verwende ich einen Aerox 3, der nur ein paar Unzen mehr wiegt. Doch der Keris II fühlt sich noch federleichter an. Das ist die beste Beschreibung, die ich geben kann; Es ist, als würde man eine Feder bewegen. Es ist auch sehr bequem zu bedienen und zu gleiten. Der Griff, den Sie bekommen, ist nahezu perfekt (wichtig) und der Kunststoff ist fest und bequem und es fühlt sich einfach gut an, ihn zu greifen. Es ist nicht das leichteste in seiner Klasse, da es Mäuse gibt, die unter der 60-Gramm-Marke ticken - aber Asus hat es hier wirklich geschafft, Gewicht und Material so zu kombinieren, dass es sich unglaublich angenehm anfühlt.

Zwei klickbare Buttons sowie etwas RGB befinden sich an der Seite.

Mit der üblichen rechten und linken Maustaste, zwei Tasten an der Seite am Daumen und einem klickbaren Scrollrad ist sie, für eine Gaming-Maus, in Bezug auf Tasten relativ reduziert. Aus irgendeinem Grund wurde die DPI-Taste auch auf der Unterseite platziert, was ich für eine äußerst seltsame Wahl halte. Die Polling-Rate der Maus liegt bei 1000 Hz, kann aber beeindruckende 8000 Hz erreichen, wenn Sie den "Polling Rate Booster" des Entwicklers kaufen. Meiner Meinung nach fühlt es sich ziemlich billig an, es nicht aufzunehmen. Vor allem, wenn der Preis sowieso recht hoch ist.

Das Design ist ziemlich anonym, aber mit schönem Licht auf dem Rad, dem Logo und der Seite. Es kommt mit einigen Aufklebern, wenn Sie das Aussehen ein wenig ändern möchten. Die Maus ist in Schwarz oder Weiß erhältlich und ich habe tatsächlich einen Aufkleber auf die Seite geklebt, an der ich meinen Daumen abstütze, und es gab eine etwas andere Textur. Alle Lichter und Funktionen können in der Armoury Crate-Software eingestellt werden, was ich mit gemischten Gefühlen sehe. Insbesondere für die Maus funktioniert sie einwandfrei, daher werde ich nicht zu tief in diesen Test eintauchen - aber die Software als Ganzes hat einige Mängel, und einige dieser Mängel in Bezug auf andere Hardware werde ich in einem anderen Test genauer erläutern. Bei der Maus hat aber alles so funktioniert, wie es sollte. Sie sollten jedoch darauf vorbereitet sein, dass es sowohl vor der Verwendung von Asus-Gadgets als auch während der Zeit, in der Sie dies tun, viele Updates gibt.

Bequemes Aufladen über USC auf der Vorderseite und es kann auch im kabelgebundenen Modus während des Ladevorgangs verwendet werden.

Die Verbindung der Maus kann über den mitgelieferten 2,4Ghz Stick oder über Bluetooth erfolgen. Es ist gut, dass der mitgelieferte USB-Stick es ermöglicht, zwei Geräte miteinander zu verbinden, so dass ich sowohl eine Asus-Tastatur als auch diese Maus damit verbinden kann. Die Akkulaufzeit ist absolut großartig; 192 Stunden im Bluetooth-Modus/127 Stunden im 2,4-GHz-Modus - allerdings bei ausgeschaltetem Licht. Wenn Sie möchten, dass Ihre schöne Maus ein wenig glänzt, reduziert sich die Akkulaufzeit auf 91 Stunden und 82 Stunden mit dem Empfänger. Natürlich können Sie es auch kabelgebunden betreiben und gleichzeitig aufladen, wenn Sie möchten. Asus schickt ein geflochtenes USB-C-Kabel, das meiner Meinung nach besser funktioniert als die oft starren Plastikkabel, die manchmal im Lieferumfang enthalten sind.

Zu guter Letzt - in Bezug auf diesen Faktor, der als Preis bezeichnet wird, denke ich, dass es ein wenig übertrieben ist. Ich habe eine Reihe anderer kabelloser Mäuse ausprobiert, die billiger sind und meiner Meinung nach mindestens genauso gut sind. Trotzdem ist der Keris II Origin bei meinem einzigen Computer-Setup gelandet und wird ihn behalten. Sein extrem bequemer Griff und die Tatsache, dass es so leicht und geschmeidig ist, damit man sich bewegen kann, ist etwas, das ich sehr schätze.