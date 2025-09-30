Asus Rog Harpe II Ace

Im Jahr 2023 gaben wir der Asus-MausROG Harpe Ace eine Punktzahl von 10, weil wir anerkennen mussten, dass es sich hier endlich um eine Maus handelte, die praktisch alle wichtigen Parameter erfüllte und zum Gaming-Tausendsassa wurde, mit dem ihre Hauptkonkurrenten einfach nicht mithalten konnten.

Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Art Benchmark handelte, da die meisten anderen am Ende ungefähr das gleiche Framework wie das Harpe Ace verwendeten, d.h. geringes Gewicht, strukturierte Oberfläche und ohne Einbußen bei den Funktionen (obwohl Razer dieses Memo nicht bekommen hat).

Jetzt ist Asus mit dem ROG Harpe II Ace zurück, und was tun sie, um diese "Fortsetzung" in dieser veränderten Landschaft zu rechtfertigen?

In erster Linie handelt es sich um ein technisches Upgrade, so viel ist klar. Der brandneue AimPoint Pro -Sensor von Asus unterstützt nicht nur 42.000 DPI, was an sich schon für die meisten Menschen übertrieben ist, aber sicherlich einigen ernsthaften Gamern zugute kommen wird, sondern hat auch eine Polling-Rate von 8000 Hz. Und es ist auch drahtlos über den 2,4-GHz-Dongle von Asus.

Werbung:

Nun, die Meinungen sind bei einer Umfragerate von mehr als 1000 sehr, sehr geteilt, und wenn man einen kurzen Blick in verschiedene Foren wie Reddit wirft, wird klar, dass 8000Hz selbst für Semi-Profis eher ein Marketing-Gag als alles andere zu sein scheint, bei dem selbst die schärfste Reaktion langsamer sein wird, als die Hardware liefern kann. Nicht zuletzt zahlen Sie für das Wissen, dass Sie niemals auf Ihre Maus warten müssen und dass sie immer auf Sie warten wird.

Er hat in etwa die gleiche Oberfläche wie bisher, mit sieben Tasten, von denen sechs individualisierbar sind, und wiegt nur 48 Gramm. Und das, obwohl es eine drahtlose Konnektivität über den bereits erwähnten Dongle und Bluetooth 5.1 bietet.

Das geringe Gewicht, die neuen ROG 100M Optical Micro -Schalter, die Tasten, alles summiert sich, aber Asus hat es trotzdem geschafft, einen großen Akku unterzubringen, der über 100 Stunden bei 2,4 GHz und über 80 Stunden bei Bluetooth liefert.

Werbung:

Und dann ist da noch der Preis. Der ROG Harpe II Ace ist ein Luxusartikel, daran besteht kein Zweifel, aber mit 179,99 € ist er auch ein stolzer Preis. Technisch gesehen ist das Kone Air II von Turtle Beach für 69,99 € mit ziemlich gleichen Funktionen erhältlich, wenn Sie mit nur 26.000 DPI und 1000 Hz Polling auskommen können.

Abgesehen davon ist das Harpe II Ace immer noch fantastisch, es ist einfach. Der Markt hat sich ein wenig verändert, so dass er nicht mehr einzigartig ist, und man kann etwas Ähnliches für deutlich weniger kaufen. Es ist ein bisschen enttäuschend, aber das bedeutet nicht, dass es ein schlechter Kauf ist, wenn Sie das Allerbeste wollen.