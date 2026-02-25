Asus ROG GR70

Es ist nicht einfach, einen leistungsfähigen, effizienten "Mini-PC" zu entwerfen und herzustellen, und schon gar nicht, wenn diese minimalistische, kompakte Maschine fürs Gaming konzipiert ist. Ja, Platzersparnis ist für manche wichtig, aber was Enthusiasten in erster Linie suchen, ist die Leistung, und genau die Leistung wird theoretisch beeinträchtigt, wenn der Platz begrenzt ist.

Allerdings hat Asus mehrere Versuche unternommen, manchmal erfolgreich, mit ihren ROG Mini-PCs. Die neueste Ergänzung der Familie, der ROG GR70, wurde auf der CES 2026 vorgestellt und ist nun auf dem Weg in die Geschäfte. Hier sehen wir einen Gehäuse mit nur drei Litern und 28x18x6 Zentimetern.

In diesem wirklich kleinen Gehäuse, das die gleiche Grundform wie eine PlayStation 5 hat, aber nur ein Drittel so groß ist, hat Asus Platz und Kühlkapazität für einen AMD Ryzen 9 9955HX3D (mit 16 Zen 5-Kernen), einer RTX 5070 mit 115 W (effektiv die Laptop-Version der Karte mit 8 GB GDDR7 VRAM), bis zu 96 GB DDR5-5600 RAM (auf der Platine befinden sich ein PCIe 5-Steckplatz und ein PCIe 4-Steckplatz), zwei M.2 2280-Steckplätze, die so viel Speicherplatz bieten, wie man möchte, und eine Vielzahl von Anschlüssen auf der Rückseite, die ziemlich genau dem entsprechen, was wir normalerweise von einem halbwegs ernstzunehmenden Gaming-Gerät erwarten würden, d. h. zwei DisplayPort 2.1-Anschlüsse, sechs USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse und zwei HDMI 2.1-Anschlüsse.

Im Inneren finden wir ein dreifaches Lüftersystem, das Asus "QuietFlow" genannt hat, und die Idee ist einfach, dass es kalte Luft von der gesamten Seite aufnimmt, zu der die heiße Luft rückwärts geleitet wird. Dies sorgt für einen sehr gleichmäßigen Luftstrom, und diese drei Lüfter erzeugen auch ein sehr subtiles Schallprofil, das selbst unter Druck nicht dem höheren, heulenden Geräusch weicht, das oft zu hören ist, wenn beispielsweise Laptops an ihre Grenzen gebracht werden.

Die größten technischen Fortschritte, die wir hier betrachten können, sind der Übergang zum Zen 5, und wir haben frühere Testergebnisse von einem Ryzen 9 8945HS, der die alte Generation verwendet. Hier sahen wir zunächst einen Cinebench R23 Multi-Core-Wert von 34.856, was etwa 20 % mehr ist als bei der vorherigen Ryzen 9-Variante, was auf den Übergang zu Zen 5 zurückzuführen ist. Beim Testen dieser 115W RTX 5070 GPU mit 3DMark scheint sie einer RTX 4070 Desktop-Variante sehr ähnlich zu sein, wobei die Time Spy-Ergebnisse nach einigen Tests im Durchschnitt etwa 18.767 sind. Es wäre eine kleine Kritik am GR70, dass das Energiebudget der GPU des Laptops etwas begrenzt ist, was wahrscheinlich von Anfang an und auch mit der Zeit bemerkbar sein wird.

Praktisch gesehen haben wir Spiele in 1440p getestet, wobei zum Beispiel Cyberpunk 2077 mit Path Tracing und aktiviertem DLSS 4 uns 85-95 fps lieferte. Es sollte jedoch erwähnt werden, dass DLSS 4s Multi Frame Generation dem Spiel hier einen erheblichen Schub verliehen hat, und es gibt starke Meinungen zu diesen künstlich eingefügten Frames. Microsoft Flight Simulator 2024 hat in unserem Test 75-80 fps erreicht.

Wie erwähnt, schafft QuietFlow ein relativ zuverlässiges Kühl- und Geräuschprofil. Wir maßen 45 Dezibel im Performance-Modus, aber im Allgemeinen liegen wir bei etwa 35 Dezibel. Es gibt tatsächlich nicht viel zu beanstanden, was die tatsächliche Leistung angeht, und die Softwaresuite von ROG ist auch flexibel genug, dass man individuelle Profile für die Aufgaben anpassen kann, die man seinem GR70 zustellen möchte.

Die einzigen kleinen Beschwerden sind das riesige externe Netzteil, für das Asus im Gehäuse keinen Platz finden konnte, und die Tatsache, dass sie das Gesamtdesignprofil der ROG-Marke etwas hätten anpassen können. Aber was die reine Leistung angeht, ist das wirklich in Ordnung, und da wir uns dem Start der Steam Machine nähern, ist es schön zu wissen, dass auch andere Hersteller die PC-Leistung aus einer viel platzsparenderen Perspektive betrachten. Asus hat das gut unter Kontrolle, das merkt man.